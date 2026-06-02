Грузия Местиа ҳудудида ноқонуний крипто майнингга қарши кураш бошлади

·32·Иқтисодиёт
Грузия Местиа ҳудудида ноқонуний крипто майнингга қарши кураш бошлади

Грузия ҳукумати Местиа ҳудудидаги қишлоқ ва аҳоли пунктларида электр ҳисоблагичларни ўрнатишни режалаштирмоқда. Бу чора минтақадаги энергия тизимига оғирлик қилаётган ноқонуний крипто майнинг фаолиятига чек қўйиш мақсадида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Бош вазир ўринбосари Мамука Мдинарадзе душанба куни берган баёнотида, ноқонуний майнинг туфайли Местианинг электр истеъмоли 2025-йилда 133 миллион киловатт-соатга етганини маълум қилди. Бу кўрсаткич ўхшаш муниципалитетларга қараганда 13 баравар кўпдир. Кенг кўламли ноқонуний операциялар энергия таъминотининг ёмонлашишига ва тармоқнинг ҳаддан ташқари юкланишига сабаб бўлиб, аҳоли ва туристлар учун кўплаб узилишларни келтириб чиқарган.

Мдинарадзенинг сўзларига кўра, Местиа муниципалитетидаги ноқонуний Bitcoin майнинги йилига тахминан 20-25 миллион лари (9,4 миллион УСД) миқдорида молиявий зарар келтирмоқда. Ҳуқуқ-тартибот идораларига ноқонуний майнинг фермаларини аниқлаш вазифаси юкланган. Ҳисоблагичлар ҳар бир қишлоқ ва аҳоли пункти миқёсида ўрнатилиб, ноқонуний истеъмол манбаларини аниқ кўрсатиб беради.

Шуни таъкидлаш керакки, Сванети минтақасида электр энергияси аҳоли учун белгиланган миқдоргача бепул бўлиб қолади. Янги тартиб-қоидалар фақат ноқонуний тижорат мақсадидаги майнинг фаолиятини тўхтатишга қаратилган. Грузия Кавказ тоғларидаги гидроэнергетика ресурслари туфайли арзон электр энергиясини таклиф этади, бу эса уни Bitcoin майнерлари учун жозибадор манзилга айлантирган.

Мамлакатда крипто майнинг фаолияти учун паст электр тарифлари ва қулай солиқ режими, жумладан, эркин саноат зоналари ва қўшилган қиймат солиғидан озод қилиш каби имтиёзлар мавжуд эди. Бироқ, назоратсиз истеъмол эндиликда давлат иқтисодиёти ва энергетика хавфсизлигига жиддий хавф туғдирмоқда.

ГрузияBitcoinКриптоМайнингИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди