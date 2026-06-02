Грузия Местиа ҳудудида ноқонуний крипто майнингга қарши кураш бошлади
Грузия ҳукумати Местиа ҳудудидаги қишлоқ ва аҳоли пунктларида электр ҳисоблагичларни ўрнатишни режалаштирмоқда. Бу чора минтақадаги энергия тизимига оғирлик қилаётган ноқонуний крипто майнинг фаолиятига чек қўйиш мақсадида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Бош вазир ўринбосари Мамука Мдинарадзе душанба куни берган баёнотида, ноқонуний майнинг туфайли Местианинг электр истеъмоли 2025-йилда 133 миллион киловатт-соатга етганини маълум қилди. Бу кўрсаткич ўхшаш муниципалитетларга қараганда 13 баравар кўпдир. Кенг кўламли ноқонуний операциялар энергия таъминотининг ёмонлашишига ва тармоқнинг ҳаддан ташқари юкланишига сабаб бўлиб, аҳоли ва туристлар учун кўплаб узилишларни келтириб чиқарган.
Мдинарадзенинг сўзларига кўра, Местиа муниципалитетидаги ноқонуний Bitcoin майнинги йилига тахминан 20-25 миллион лари (9,4 миллион УСД) миқдорида молиявий зарар келтирмоқда. Ҳуқуқ-тартибот идораларига ноқонуний майнинг фермаларини аниқлаш вазифаси юкланган. Ҳисоблагичлар ҳар бир қишлоқ ва аҳоли пункти миқёсида ўрнатилиб, ноқонуний истеъмол манбаларини аниқ кўрсатиб беради.
Шуни таъкидлаш керакки, Сванети минтақасида электр энергияси аҳоли учун белгиланган миқдоргача бепул бўлиб қолади. Янги тартиб-қоидалар фақат ноқонуний тижорат мақсадидаги майнинг фаолиятини тўхтатишга қаратилган. Грузия Кавказ тоғларидаги гидроэнергетика ресурслари туфайли арзон электр энергиясини таклиф этади, бу эса уни Bitcoin майнерлари учун жозибадор манзилга айлантирган.
Мамлакатда крипто майнинг фаолияти учун паст электр тарифлари ва қулай солиқ режими, жумладан, эркин саноат зоналари ва қўшилган қиймат солиғидан озод қилиш каби имтиёзлар мавжуд эди. Бироқ, назоратсиз истеъмол эндиликда давлат иқтисодиёти ва энергетика хавфсизлигига жиддий хавф туғдирмоқда.
…