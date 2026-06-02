Geely Monjaro yetakchilikni saqlab qolmoqda: Rossiyada brend savdosi keskin oʻsdi

·61·Avto
Geely Monjaro yetakchilikni saqlab qolmoqda: Rossiyada brend savdosi keskin oʻsdi

Geely kompaniyasi Rossiya bozoridagi oʻz pozitsiyasini mustahkamlashda davom etmoqda. May oyi brend uchun yil boshidan buyon eng muvaffaqiyatli davr boʻldi — bir oy ichida rossiyaliklar 6836 dona avtomobil xarid qilishdi. Yil boshidan buyon jami sotilgan avtomobillar soni esa 29 mingdan oshib ketdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu koʻrsatkichlar Geely brendiga Rossiya avtomobil bozoridagi barcha ishlab chiqaruvchilar orasida toʻrtinchi oʻrinni egallash imkonini berdi. Savdolarning oʻsishiga ham bozorda oʻz oʻrniga ega boʻlgan modellar, ham yaqinda taqdim etilgan yangiliklar sezilarli hissa qoʻshdi.

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, Geely Monjaro, Cityray va Atlas kabi modellar hamon yuqori talabga ega. Shuningdek, aprel oyi oʻrtalarida debyut qilgan yangi ixcham krossover Geely Coolray va gibrid texnologiyali Geely EX5 EM-i modellari ham xaridorlar eʼtiborini tortmoqda.

Hozirgi vaqtda brendning Rossiyadagi modellar qatori sakkizta avtomobildan iborat: Preface sedani, Coolray, Cityray, Atlas, Okavango va Monjaro krossoverlari, shuningdek, elektr quvvatli EX5 va gibrid EX5 EM-i. Taʼkidlash joizki, iyun oyidan boshlab ushbu modellarning klonlari hisoblangan Volga K50, Volga K40 va Volga C50 sotuvga chiqishi kutilmoqda.

GeelyGeely MonjaroAvtomobil bozoriGeely CoolrayXitoy avtomobillari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volga brendi mahalliylashtirish uchun 60 milliard rubl investitsiya kiritadiBugun, 13:56Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisiBugun, 12:54Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladiBugun, 11:58Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha modelBugun, 10:58Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildiBugun, 10:58Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi