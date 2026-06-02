Янги Rolls-Royce Спектре: Қувват ошди ва масофа 620 километрга етди

·81·Авто
Янги Rolls-Royce Спектре: Қувват ошди ва масофа 620 километрга етди

Rolls-Royce ўзининг Спектре электр купесини янгилади. Сериес ИИ деб номланган ушбу модел узоқроқ масофа босиб ўтиш имконияти, кенгайтирилган персоналлаштириш вариантлари ва бренд тарихидаги энг юқори қувват билан тақдим этилди. Британия люкс бренди ўзининг дебют электромобилини тўрт йил аввал таништирган эди. Ўшандан бери у В12 двигателли Гҳост ва Phantom моделларини ортда қолдириб, Куллинан кроссоверидан кейин компаниянинг иккинчи энг кўп сотиладиган автомобилига айланди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Сериес ИИ модели бир қатор техник ютуқларни ўзида мужассам этган бўлиб, улар Rolls-Royce компаниясининг 2027-йилда кутилаётган иккинчи электромобилида ҳам қўлланилиши кутилмоқда. Энг муҳим янгилик — BMW компанияси томонидан тақдим этилган янги аккумулятор хужайралари технологиясидир. Бу Спектре моделининг максимал юриш масофасини 18 фоизга ошириб, 529 километрдан 627 километргача (390 мил) етказди, қувватланиш вақти эса 14 фоизга қисқарди.

Янги Ген6 цилиндрсимон хужайралари янгиланган BMW i7 моделидагилар билан бир хил бўлиб, улар яхши совутиш тизими ва юқори энергия зичлиги туфайли самарадорликни оширади. Шунга қарамай, Спектре ҳали ҳам 400В электр архитектурасидан фойдаланишда давом этмоқда. Автомобилнинг иккала версияси ҳам энди кучлироқ: стандарт икки моторли, тўлиқ узатмали куч агрегати 577 от кучидан 593 от кучига кўтарилди.

Sportга йўналтирилган Блакк Бадге нашри эса 21 от кучи қўшилиб, жами 671 от кучига эга бўлди — бу кўрсаткич Ле Манс гиперкарларига тенгдир. Тортиш кучи ҳам сезиларли даражада ошган: оддий Сериес ИИ модели 1015 Нм моментга эга бўлса, Блакк Бадге версияси Спиритед режимида 1100 Нм моментни тақдим эта олади. Шунингдек, Rolls-Royce Беспоке бўлими орқали мижозлар учун автомобилни шахсийлаштиришнинг янги, эксклюзив имкониятлари яратилган.

Rolls-RoyceСпектреЭлектромобилBMWЛюкс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқдаБугун, 06:00Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобилБугун, 05:57Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегияБугун, 04:58Ўзбекистонда тўрт ойда қайси автомобиль энг кўп ишлаб чиқарилди?Бугун, 04:49Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилдиБугун, 04:25Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлдиБугун, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди