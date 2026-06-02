Янги Rolls-Royce Спектре: Қувват ошди ва масофа 620 километрга етди
Rolls-Royce ўзининг Спектре электр купесини янгилади. Сериес ИИ деб номланган ушбу модел узоқроқ масофа босиб ўтиш имконияти, кенгайтирилган персоналлаштириш вариантлари ва бренд тарихидаги энг юқори қувват билан тақдим этилди. Британия люкс бренди ўзининг дебют электромобилини тўрт йил аввал таништирган эди. Ўшандан бери у В12 двигателли Гҳост ва Phantom моделларини ортда қолдириб, Куллинан кроссоверидан кейин компаниянинг иккинчи энг кўп сотиладиган автомобилига айланди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Сериес ИИ модели бир қатор техник ютуқларни ўзида мужассам этган бўлиб, улар Rolls-Royce компаниясининг 2027-йилда кутилаётган иккинчи электромобилида ҳам қўлланилиши кутилмоқда. Энг муҳим янгилик — BMW компанияси томонидан тақдим этилган янги аккумулятор хужайралари технологиясидир. Бу Спектре моделининг максимал юриш масофасини 18 фоизга ошириб, 529 километрдан 627 километргача (390 мил) етказди, қувватланиш вақти эса 14 фоизга қисқарди.
Янги Ген6 цилиндрсимон хужайралари янгиланган BMW i7 моделидагилар билан бир хил бўлиб, улар яхши совутиш тизими ва юқори энергия зичлиги туфайли самарадорликни оширади. Шунга қарамай, Спектре ҳали ҳам 400В электр архитектурасидан фойдаланишда давом этмоқда. Автомобилнинг иккала версияси ҳам энди кучлироқ: стандарт икки моторли, тўлиқ узатмали куч агрегати 577 от кучидан 593 от кучига кўтарилди.
Sportга йўналтирилган Блакк Бадге нашри эса 21 от кучи қўшилиб, жами 671 от кучига эга бўлди — бу кўрсаткич Ле Манс гиперкарларига тенгдир. Тортиш кучи ҳам сезиларли даражада ошган: оддий Сериес ИИ модели 1015 Нм моментга эга бўлса, Блакк Бадге версияси Спиритед режимида 1100 Нм моментни тақдим эта олади. Шунингдек, Rolls-Royce Беспоке бўлими орқали мижозлар учун автомобилни шахсийлаштиришнинг янги, эксклюзив имкониятлари яратилган.
…