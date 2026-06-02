Mini бренди янги дизайн даври остонасида: Фаселифт ва офроудерлар

·49·Авто
Mini бренди янги дизайн даври остонасида: Фаселифт ва офроудерлар

Mini бренди дизайн бўлими раҳбари Ҳолгер Ҳампф бошчилигида ўз моделлар қаторини сезиларли даражада янгилаш ишларини деярли якунлади. 2024-йил октябрь ойида BMW гуруҳининг Калифорниядаги Десигнворкс консалтинг фирмасидан келган Ҳампф, бренднинг янги дизайн фалсафасини шакллантиришга киришди. Ҳозирда Коопер, Коунтрйман ва Асеман моделлари нисбатан янги бўлса-да, тез орада уларнинг ЛСИ (Лифе Кйкле Импульсе) деб аталувчи рестайлинг версиялари тақдим этилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳампфнинг сўзларига кўра, бўлажак янгиланишлар мижозларнинг амалдаги авлод ҳақидаги фикр-мулоҳазалари асосида амалга оширилади. Тахминларга кўра, янгиланган Коопер ва Коунтрйман келаси йилнинг охирида, Асеман кроссовери эса 2028-йилда сотувга чиқади. Бу ўзгаришлар бренд учун муҳим бурилиш нуқтаси бўлиб, Mini автомобилларининг ташқи кўриниши ва технологик имкониятларини янги босқичга олиб чиқади.

Шунингдек, дизайн раҳбари Mini моделларидан бирининг офроуд (йўлтанламас) йўналишидаги махсус варианти устида иш кетаётганига шама қилди. "Биз шаҳар ташқарисида ва табиат қўйнида вақт ўтказиш трендини кузатмоқдамиз. Бизнинг автомобиллар бунга қодирми? Албатта, шунинг учун бу йўналишда янгилик кутинг", — деди у. Катта эҳтимол билан, ушбу лойиҳа тўлиқ узатмали (4WD) тизимига эга бўлган Коунтрйман моделига асосланади.

Ҳампф Mini брендининг келажаги ҳақида гапирар экан, уч эшикли хатчбек формати сақлаб қолинишини таъкидлади. Кўплаб рақобатчилар ушбу форматдан воз кечган бўлса-да, Mini учун уч эшикли Коопер бренднинг асоси бўлиб қолаверади. Гарчи хавфсизлик қоидалари ва сенсор технологиялари сабабли автомобил ўлчамлари бироз катталашган бўлса-да, унинг классик пропорциялари ўзгаришсиз қолиши вада қилинмоқда.

MiniBMWКооперКоунтрйманАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқдаБугун, 06:00Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобилБугун, 05:57Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегияБугун, 04:58Ўзбекистонда тўрт ойда қайси автомобиль энг кўп ишлаб чиқарилди?Бугун, 04:49Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилдиБугун, 04:25Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлдиБугун, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди