Mini бренди янги дизайн даври остонасида: Фаселифт ва офроудерлар
Mini бренди дизайн бўлими раҳбари Ҳолгер Ҳампф бошчилигида ўз моделлар қаторини сезиларли даражада янгилаш ишларини деярли якунлади. 2024-йил октябрь ойида BMW гуруҳининг Калифорниядаги Десигнворкс консалтинг фирмасидан келган Ҳампф, бренднинг янги дизайн фалсафасини шакллантиришга киришди. Ҳозирда Коопер, Коунтрйман ва Асеман моделлари нисбатан янги бўлса-да, тез орада уларнинг ЛСИ (Лифе Кйкле Импульсе) деб аталувчи рестайлинг версиялари тақдим этилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳампфнинг сўзларига кўра, бўлажак янгиланишлар мижозларнинг амалдаги авлод ҳақидаги фикр-мулоҳазалари асосида амалга оширилади. Тахминларга кўра, янгиланган Коопер ва Коунтрйман келаси йилнинг охирида, Асеман кроссовери эса 2028-йилда сотувга чиқади. Бу ўзгаришлар бренд учун муҳим бурилиш нуқтаси бўлиб, Mini автомобилларининг ташқи кўриниши ва технологик имкониятларини янги босқичга олиб чиқади.
Шунингдек, дизайн раҳбари Mini моделларидан бирининг офроуд (йўлтанламас) йўналишидаги махсус варианти устида иш кетаётганига шама қилди. "Биз шаҳар ташқарисида ва табиат қўйнида вақт ўтказиш трендини кузатмоқдамиз. Бизнинг автомобиллар бунга қодирми? Албатта, шунинг учун бу йўналишда янгилик кутинг", — деди у. Катта эҳтимол билан, ушбу лойиҳа тўлиқ узатмали (4WD) тизимига эга бўлган Коунтрйман моделига асосланади.
Ҳампф Mini брендининг келажаги ҳақида гапирар экан, уч эшикли хатчбек формати сақлаб қолинишини таъкидлади. Кўплаб рақобатчилар ушбу форматдан воз кечган бўлса-да, Mini учун уч эшикли Коопер бренднинг асоси бўлиб қолаверади. Гарчи хавфсизлик қоидалари ва сенсор технологиялари сабабли автомобил ўлчамлари бироз катталашган бўлса-да, унинг классик пропорциялари ўзгаришсиз қолиши вада қилинмоқда.
…