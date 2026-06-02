Stellantis: Янги моделлар шунчаки логотип ўзгартирилган нусхалар бўлмайди

·115·Авто
Stellantis: Янги моделлар шунчаки логотип ўзгартирилган нусхалар бўлмайди

Stellantis концернининг Европа бўлими раҳбари Эмануеле Каппеллано компания таркибидаги 14 та бренд, жумладан Alfa Romeo, Цитроэн ва Peugeot ўртасидаги фарқлар янада яққолроқ бўлишини маълум қилди. Компания эълон қилган 52 миллиард фунт стерлинглик трансформация режаси доирасида 110 та янги модел ишлаб чиқарилиши кўзда тутилган. Гарчи бу автомобиллар умумий платформа ва технологияларга асосланса-да, улар бир-биридан дизайни ва характери билан тубдан ажралиб туради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Инвестицияларнинг 70 фоизи тўртта асосий глобал бренд — Fiat, Jeep, Peugeot ва Ram маркаларига йўналтирилади. Stellantis янги СТЛА Оне архитектурасини жорий этмоқда, бу платформа келажакдаги аксарият электромобиллар учун асос бўлади. Каппеллано хонимнинг таъкидлашича, глобал бренд мақоми фақатгина янги технологияларни биринчи бўлиб қўллаш ҳуқуқини беради, қолган брендлар эса ўзига хос хусусиятларини сақлаб қолади.

Масалан, Б ва К сегментидаги янги СТЛА Оне платформаси, СТЛА Браин дастурий таъминоти ва стеер-бй-вире (электрон бошқарув) тизими биринчи бўлиб Peugeot моделларида дебют қилади. Шундан сўнг, худди шу технологиялар асосида Alfa Romeo ёки Jeep моделлари яратилади, бироқ улар шунчаки Peugeot нусхаси (ребадгинг) бўлмайди. Ҳар бир бренд учун алоҳида кузов шакли, дизайн ва брендга хос атрибутлар ишлаб чиқилади.

Компания раҳбарияти асосий эътиборни капитални оқилона тақсимлашга қаратмоқда. Каппеллано сўзларига кўра, СТЛА Оне платформаси мавжуд СТЛА Медиум платформасининг давоми эмас, балки мутлақо янги ишланмадир. Электромобиллар бозорида рақобатбардош бўлишнинг ягона йўли — бу махсус, фақат электр двигателлар учун мўлжалланган (нативе EV) платформага эга бўлишдир.

StellantisЭлектромобилАвтосаноатPeugeotAlfa Romeo
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқдаБугун, 06:00Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобилБугун, 05:57Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегияБугун, 04:58Ўзбекистонда тўрт ойда қайси автомобиль энг кўп ишлаб чиқарилди?Бугун, 04:49Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилдиБугун, 04:25Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлдиБугун, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди