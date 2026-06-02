Stellantis: Янги моделлар шунчаки логотип ўзгартирилган нусхалар бўлмайди
Stellantis концернининг Европа бўлими раҳбари Эмануеле Каппеллано компания таркибидаги 14 та бренд, жумладан Alfa Romeo, Цитроэн ва Peugeot ўртасидаги фарқлар янада яққолроқ бўлишини маълум қилди. Компания эълон қилган 52 миллиард фунт стерлинглик трансформация режаси доирасида 110 та янги модел ишлаб чиқарилиши кўзда тутилган. Гарчи бу автомобиллар умумий платформа ва технологияларга асосланса-да, улар бир-биридан дизайни ва характери билан тубдан ажралиб туради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Инвестицияларнинг 70 фоизи тўртта асосий глобал бренд — Fiat, Jeep, Peugeot ва Ram маркаларига йўналтирилади. Stellantis янги СТЛА Оне архитектурасини жорий этмоқда, бу платформа келажакдаги аксарият электромобиллар учун асос бўлади. Каппеллано хонимнинг таъкидлашича, глобал бренд мақоми фақатгина янги технологияларни биринчи бўлиб қўллаш ҳуқуқини беради, қолган брендлар эса ўзига хос хусусиятларини сақлаб қолади.
Масалан, Б ва К сегментидаги янги СТЛА Оне платформаси, СТЛА Браин дастурий таъминоти ва стеер-бй-вире (электрон бошқарув) тизими биринчи бўлиб Peugeot моделларида дебют қилади. Шундан сўнг, худди шу технологиялар асосида Alfa Romeo ёки Jeep моделлари яратилади, бироқ улар шунчаки Peugeot нусхаси (ребадгинг) бўлмайди. Ҳар бир бренд учун алоҳида кузов шакли, дизайн ва брендга хос атрибутлар ишлаб чиқилади.
Компания раҳбарияти асосий эътиборни капитални оқилона тақсимлашга қаратмоқда. Каппеллано сўзларига кўра, СТЛА Оне платформаси мавжуд СТЛА Медиум платформасининг давоми эмас, балки мутлақо янги ишланмадир. Электромобиллар бозорида рақобатбардош бўлишнинг ягона йўли — бу махсус, фақат электр двигателлар учун мўлжалланган (нативе EV) платформага эга бўлишдир.
…