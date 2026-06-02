ҲИВE Bitcoin захиралари камайди, аммо даромад рекорд даражага етди

·42·Иқтисодиёт
ҲИВE Bitcoin захиралари камайди, аммо даромад рекорд даражага етди

Канаданинг ҲИВE Дигитал Течнологиес майнинг компанияси сўнгги чоракда ўзининг Bitcoin захиралари 331 БТК га камайганини маълум қилди. Шунга қарамай, компания Bitcoin майнинги ва юқори унумдор ҳисоблаш (HPК) хизматларидан олинган йиллик даромаднинг кескин ўсганини қайд этди. Душанба куни эълон қилинган молиявий ҳисоботга кўра, компания ихтиёрида 150 Bitcoin қолган, ҳолбуки аввалги чорак якунида бу кўрсаткич 481 БТК ни ташкил этган эди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Захираларнинг 331 БТК га қисқариши жорий нархларда тахминан 23 миллион долларга тенг. ҲИВE ушбу активларни сотганини очиқчасига тасдиқламаган бўлса-да, Bitcoin нархи йил бошидан бери қарийб 21 фоизга арзонлашган. Компания 2026-молиявий йил давомида 2,885 БТК қазиб олди ва умумий даромадини ўтган йилга нисбатан 158 фоизга ошириб, 297,8 миллион долларга етказди. Бу ўсиш асосан майнинг қувватларининг кенгайиши ва HPК сегментидаги муваффақиятлар билан боғлиқ.

Bitcoin захираларининг камайиши оммавий майнинг компаниялари активларни жамғариш ва кенгайиш харажатлари ўртасидаги мувозанатни қандай сақлаётганини кўрсатмоқда. ҲИВE ҳозирда энергия талаб қиладиган майнинг майдонларига сармоя киритиш билан бирга, сунъий интеллект (AI) инфратузилмасини диверсификация қилмоқда. Компаниянинг рақамли валюта майнингидан олган даромади 278,3 миллион долларни, HPК хизматлари эса 19,5 миллион долларни ташкил этди.

Даромад ошганига қарамай, операцион ва техник хизмат кўрсатиш харажатлари ҳам сезиларли даражада ўсди. ҲИВE ўзининг маълумотлар марказлари тармоғини кенгайтириши натижасида амортизация харажатлари 170,4 миллион долларга етди, бу ўтган йилга нисбатан деярли уч баравар кўпдир. Компания AI хизматларига бўлган талаб ортиб бораётганини таъкидлаб, NVIDIA GPU кластерлари ёрдамида HPК бўлимининг йиллик даромадини 35 миллион долларга етказишни режалаштирмоқда.

Келажакдаги режалар доирасида ҲИВE Торонто ҳудудида 320 мегаваттли AI маълумотлар маркази лойиҳасини амалга оширишни кўзламоқда. Ушбу марказ 100,000 дан ортиқ GPU қурилмаларини сиғдира олиши кутилмоқда. Бундай кенгайиш Bitcoin майнерлари орасидаги умумий тенденцияни акс эттиради: майнинг иқтисодиёти мураккаблашгани сайин, компаниялар AI ва булутли ҳисоблаш каби янги даромад манбаларини қидирмоқдалар.

ҲИВEBitcoinМайнингКриптовалютаAI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди