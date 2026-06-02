ҲИВE Bitcoin захиралари камайди, аммо даромад рекорд даражага етди
Канаданинг ҲИВE Дигитал Течнологиес майнинг компанияси сўнгги чоракда ўзининг Bitcoin захиралари 331 БТК га камайганини маълум қилди. Шунга қарамай, компания Bitcoin майнинги ва юқори унумдор ҳисоблаш (HPК) хизматларидан олинган йиллик даромаднинг кескин ўсганини қайд этди. Душанба куни эълон қилинган молиявий ҳисоботга кўра, компания ихтиёрида 150 Bitcoin қолган, ҳолбуки аввалги чорак якунида бу кўрсаткич 481 БТК ни ташкил этган эди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Захираларнинг 331 БТК га қисқариши жорий нархларда тахминан 23 миллион долларга тенг. ҲИВE ушбу активларни сотганини очиқчасига тасдиқламаган бўлса-да, Bitcoin нархи йил бошидан бери қарийб 21 фоизга арзонлашган. Компания 2026-молиявий йил давомида 2,885 БТК қазиб олди ва умумий даромадини ўтган йилга нисбатан 158 фоизга ошириб, 297,8 миллион долларга етказди. Бу ўсиш асосан майнинг қувватларининг кенгайиши ва HPК сегментидаги муваффақиятлар билан боғлиқ.
Bitcoin захираларининг камайиши оммавий майнинг компаниялари активларни жамғариш ва кенгайиш харажатлари ўртасидаги мувозанатни қандай сақлаётганини кўрсатмоқда. ҲИВE ҳозирда энергия талаб қиладиган майнинг майдонларига сармоя киритиш билан бирга, сунъий интеллект (AI) инфратузилмасини диверсификация қилмоқда. Компаниянинг рақамли валюта майнингидан олган даромади 278,3 миллион долларни, HPК хизматлари эса 19,5 миллион долларни ташкил этди.
Даромад ошганига қарамай, операцион ва техник хизмат кўрсатиш харажатлари ҳам сезиларли даражада ўсди. ҲИВE ўзининг маълумотлар марказлари тармоғини кенгайтириши натижасида амортизация харажатлари 170,4 миллион долларга етди, бу ўтган йилга нисбатан деярли уч баравар кўпдир. Компания AI хизматларига бўлган талаб ортиб бораётганини таъкидлаб, NVIDIA GPU кластерлари ёрдамида HPК бўлимининг йиллик даромадини 35 миллион долларга етказишни режалаштирмоқда.
Келажакдаги режалар доирасида ҲИВE Торонто ҳудудида 320 мегаваттли AI маълумотлар маркази лойиҳасини амалга оширишни кўзламоқда. Ушбу марказ 100,000 дан ортиқ GPU қурилмаларини сиғдира олиши кутилмоқда. Бундай кенгайиш Bitcoin майнерлари орасидаги умумий тенденцияни акс эттиради: майнинг иқтисодиёти мураккаблашгани сайин, компаниялар AI ва булутли ҳисоблаш каби янги даромад манбаларини қидирмоқдалар.
…