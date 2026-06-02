Микрон даражасидаги аниқлик: Lada деталлари 3Д-лабораторияда текширилмоқда
Lada автомобилларининг ҳар бир детали рақамли назоратдан ўтказилмоқда. Бунда виртуал модел реал маҳсулот билан микроскопик оғишларгача солиштирилади. AvtoVAZ корхонасида деталлар сифатини назорат қилиш юқори аниқликдаги рақамли ўлчовлар даражасига кўтарилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳар бир детал аввал математик модел кўринишида яратилади, сўнгра ишлаб чиқариш учун асос бўлиб хизмат қилади. Якуний текширув эса 3D-лабораторияда амалга оширилиб, маҳсулотнинг асл конструкцияга мувофиқлиги микрон аниқлигида текширилади. Лабораториянинг асосий вазифаси кузов ва кучланиш элементларининг геометриясини назорат қилишдан иборат.
Мутахассислар деталларнинг ҳақиқий параметрлари муҳандислик чизмалари ва рақамли моделларга қанчалик мос келишини текшириб, серияли ишлаб чиқаришда сифат барқарорлигини таъминлайдилар. Текширув учун ҳар бир партиядан намуналар олинади: серияли ишлаб чиқаришда тахминан учта, янги лойиҳалар учун эса ўнтагача детал танлаб олинади.
Ҳар бир маҳсулот 80 тадан 300 тагача назорат нуқталаридан ўтади, жараённинг ўзи эса мураккаблигига қараб 20 дан 90 минутгача давом этиши мумкин. Лаборатория ускуналари миллиметрнинг юздан ва ҳатто мингдан бир улушигача бўлган оғишларни қайд этиш имконини беради. Таъкидлаш жоизки, бутун ўлчов тизими маҳаллий дастурий таъминот асосида ишлайди.
…