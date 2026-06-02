Микрон даражасидаги аниқлик: Lada деталлари 3Д-лабораторияда текширилмоқда

·45·Авто
Микрон даражасидаги аниқлик: Lada деталлари 3Д-лабораторияда текширилмоқда

Lada автомобилларининг ҳар бир детали рақамли назоратдан ўтказилмоқда. Бунда виртуал модел реал маҳсулот билан микроскопик оғишларгача солиштирилади. AvtoVAZ корхонасида деталлар сифатини назорат қилиш юқори аниқликдаги рақамли ўлчовлар даражасига кўтарилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳар бир детал аввал математик модел кўринишида яратилади, сўнгра ишлаб чиқариш учун асос бўлиб хизмат қилади. Якуний текширув эса 3D-лабораторияда амалга оширилиб, маҳсулотнинг асл конструкцияга мувофиқлиги микрон аниқлигида текширилади. Лабораториянинг асосий вазифаси кузов ва кучланиш элементларининг геометриясини назорат қилишдан иборат.

Мутахассислар деталларнинг ҳақиқий параметрлари муҳандислик чизмалари ва рақамли моделларга қанчалик мос келишини текшириб, серияли ишлаб чиқаришда сифат барқарорлигини таъминлайдилар. Текширув учун ҳар бир партиядан намуналар олинади: серияли ишлаб чиқаришда тахминан учта, янги лойиҳалар учун эса ўнтагача детал танлаб олинади.

Ҳар бир маҳсулот 80 тадан 300 тагача назорат нуқталаридан ўтади, жараённинг ўзи эса мураккаблигига қараб 20 дан 90 минутгача давом этиши мумкин. Лаборатория ускуналари миллиметрнинг юздан ва ҳатто мингдан бир улушигача бўлган оғишларни қайд этиш имконини беради. Таъкидлаш жоизки, бутун ўлчов тизими маҳаллий дастурий таъминот асосида ишлайди.

LadaAvtoVAZТехнологияАвтосаноатСифат Назорати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқдаБугун, 06:00Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобилБугун, 05:57Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегияБугун, 04:58Ўзбекистонда тўрт ойда қайси автомобиль энг кўп ишлаб чиқарилди?Бугун, 04:49Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилдиБугун, 04:25Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлдиБугун, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди