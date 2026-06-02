Кайко компанияси Амбердата активларини сотиб олди
Парижда жойлашган Кайко крипто-маълумотлар платформаси АҚШ бозорига ихтисослашган Амбердата провайдерини сотиб олганини эълон қилди. Ушбу келишув институционал инвесторлар томонидан рақамли активлар бозори, деривативлар ва ончаин таҳлилларга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда амалга оширилди. Кайко вакилларининг сўзларига кўра, ушбу битим банклар, активларни бошқарувчи компаниялар ва хедж-фондлар учун янада сифатли маълумотлар тақдим этиш имконини беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Мазкур харид натижасида Кайко экотизимига Амбердатанинг деривативлар таҳлили ва сунъий интеллектга асосланган тадқиқот воситалари, жумладан, ГВОЛ опсионлар таҳлили платформаси қўшилди. Кайко бош директори Амбре Соубиран битим душанба куни якунланганини тасдиқлади, бироқ транзакция қиймати ва шартлари сир тутилмоқда. Бу Кайко учун бешинчи йирик харид бўлиб, компаниянинг бозордаги мавқеини янада мустаҳкамлайди.
Бирлашган компания эндиликда бутун дунё бўйлаб 250 дан ортиқ институционал мижозларга хизмат кўрсатади. Аввалроқ, май ойида Кайко Европа Иттифоқининг МиКА регламенти асосида лицензияланган Комет провайдерини ҳам ўз таркибига қўшиб олган эди. Шунингдек, феврал ойида Bloomberg билан ҳамкорликда анъанавий молиявий маълумотларни блокчейн муҳитига интеграция қилиш лойиҳаси бошланган эди.
Амбре Соубираннинг таъкидлашича, криптовалюта маълумотлари билан ишловчи компаниялар эндиликда анъанавий молия (ТрадФи) стандартларига мослашиши шарт. Амбердатанинг сотиб олиниши Кайкўни институционал мижозларнинг барча турдаги маълумотларга бўлган эҳтиёжини қондира оладиган ягона мустақил ва глобал тартибга солинадиган компанияга айлантиради.
…