Кайко компанияси Амбердата активларини сотиб олди

·43·Иқтисодиёт
Кайко компанияси Амбердата активларини сотиб олди

Парижда жойлашган Кайко крипто-маълумотлар платформаси АҚШ бозорига ихтисослашган Амбердата провайдерини сотиб олганини эълон қилди. Ушбу келишув институционал инвесторлар томонидан рақамли активлар бозори, деривативлар ва ончаин таҳлилларга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда амалга оширилди. Кайко вакилларининг сўзларига кўра, ушбу битим банклар, активларни бошқарувчи компаниялар ва хедж-фондлар учун янада сифатли маълумотлар тақдим этиш имконини беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Мазкур харид натижасида Кайко экотизимига Амбердатанинг деривативлар таҳлили ва сунъий интеллектга асосланган тадқиқот воситалари, жумладан, ГВОЛ опсионлар таҳлили платформаси қўшилди. Кайко бош директори Амбре Соубиран битим душанба куни якунланганини тасдиқлади, бироқ транзакция қиймати ва шартлари сир тутилмоқда. Бу Кайко учун бешинчи йирик харид бўлиб, компаниянинг бозордаги мавқеини янада мустаҳкамлайди.

Бирлашган компания эндиликда бутун дунё бўйлаб 250 дан ортиқ институционал мижозларга хизмат кўрсатади. Аввалроқ, май ойида Кайко Европа Иттифоқининг МиКА регламенти асосида лицензияланган Комет провайдерини ҳам ўз таркибига қўшиб олган эди. Шунингдек, феврал ойида Bloomberg билан ҳамкорликда анъанавий молиявий маълумотларни блокчейн муҳитига интеграция қилиш лойиҳаси бошланган эди.

Амбре Соубираннинг таъкидлашича, криптовалюта маълумотлари билан ишловчи компаниялар эндиликда анъанавий молия (ТрадФи) стандартларига мослашиши шарт. Амбердатанинг сотиб олиниши Кайкўни институционал мижозларнинг барча турдаги маълумотларга бўлган эҳтиёжини қондира оладиган ягона мустақил ва глобал тартибга солинадиган компанияга айлантиради.

КайкоАмбердатаБлокчейнКриптовалютаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Хитой ва Россия яна етакчи бўлдиБугун, 06:584 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:393 июн олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилиндиБугун, 05:33Битвисе: Криптовалюталар AI акциялари фонида тескари инвестицияга айландиБугун, 05:16АҚШ қонунчилари пенсия жамғармаларига крипто киритилишига қарши чиқмоқдаБугун, 23:59SEК рақамли активларни 2030-йилгача стратегик устувор йўналиш деб эълон қилдиБугун, 23:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди