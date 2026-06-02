Bitcoin ва унинг доимий идентификация инқирози моҳияти

·35·Иқтисодиёт
Bitcoin ва унинг доимий идентификация инқирози моҳияти

Bitcoin бугунги кунда ўзига хос таснифлаш кулранг зонасини эгаллаб турибди: у бир вақтнинг ўзида ҳам хомашё (коммодитй), ҳам валюта, ҳам технологик актив ва макро-ҳежер вазифасини ўтайди. Бу ноаниқлик шунчаки фалсафий қизиқиш эмас, балки активнинг савдо динамикасини белгиловчи асосий хусусиятдир. Bitcoin нима эканлиги ҳақида ягона тушунча ҳали шаклланмагани сабабли, унинг ўзини қандай тутиши бўйича изчил тизим мавжуд эмас. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Турли инвестор гуруҳлари бўзорга ўз талқинларини олиб киришади ва натижада крипто бозори рақобатдош нарративлар майдонига айланади. Амалиётда энг нуфузли гуруҳлар — макро ва институционал капитал — Bitcoin активига ликвидликка асосланган восита сифатида қарашмоқда. Инвесторлар Bitcoin'нинг асосий функцияси бўйича якдил тўхтамга келишганида, унинг нархи янада мустаҳкамроқ асосга эга бўлади. Ҳозирча биз бу нуқтага етиб келганимиз йўқ, лекин унга яқинлашмоқдамиз.

Инвесторларнинг бир қисми уни "рақамли олтин" деб ҳисоблаб, инфляция ва валюта қадрсизланишидан ҳимоя қилишини кутишади. Бошқа бир гуруҳ эса Bitcoin'га юқори ўсиш суръатига эга технологик прокси сифатида қарайди. Бу ёндашувда актив ўзини худди Насдақ индексидаги технологик акциялар каби тутади. Учинчи гуруҳ учун эса Bitcoin шунчаки савдо инструменти бўлиб, улар учун фундаментал моҳият эмас, балки моментум, ликвидлик ва бозор кайфияти муҳимроқдир.

Bitcoin'нинг олтин, акциялар ёки макро-ликвидлик билан ўзгарувчан корреляцияси айнан шу идентификация инқирози натижасидир. Ликвидлик мўл ва рискка иштиёқ юқори бўлганда, у спекулятив активлар билан бирга кўтарилади. Бироқ, стресс даврларида у кўпинча акциялар билан бирга сотиб юборилади, бу эса "рақамли олтин" тезисига қисқа муддатда шубҳа туғдиради. Шунга қарамай, геосиёсий беқарорлик пайтида инвесторлар уни ҳақиқатан ҳам хавфсиз бошпана сифатида кўра бошлашади.

Аксарият активлар синфи, масалан, акциялар ёки облигациялар, вақт ўтиши билан ягона баҳолаш тизими атрофида бирлашади. Bitcoin учун ҳам шундай умумий тил топилиши бозорнинг мувозанатга келишига ёрдам беради. Ҳозирча эса Bitcoin ўзининг ким эканлигини исботлаш учун курашаётган мураккаб молиявий феномен бўлиб қолмоқда.

BitcoinКриптоИнвестицияИқтисодиётЛиквидлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди