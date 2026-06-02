Bentley Флйинг Спур янгиланди: Янги дизайн ва 671 от кучига эга С варианти

·44·Авто
Bentley Флйинг Спур янгиланди: Янги дизайн ва 671 от кучига эга С варианти

Bentley компанияси Флйинг Спур моделини янгилаб, унинг ташқи кўринишини Континентал GT услубига мослаштирди, шунингдек, спортга йўналтирилган С моделини қайтадан тақдим этди. Дизайндаги энг катта ўзгариш — анъанавий тўртта фарали олд қисмдан воз кечилиб, иккита чироқли тизимга ўтилганидир. Бу янги Спур моделини С2 ишлаб чиқарилиши тўхтатилганидан 64 йил ўтиб, иккита фарага эга бўлган биринчи Bentley седанига айлантирди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Автомобилнинг ташқи кўринишида бошқа ўзгаришлар ҳам мавжуд: олд қанотлардаги кичик ҳаво тешиклари олиб ташланди ва юкхона қопқоғининг юзаси силлиқроқ кўринишга келтирилди. С варианти эндиликда гибрид (плуг-ин ҳйбрид) қувват агрегати билан жиҳозланган бўлиб, у 4,0 литрли В8 битурбо двигател ва битта электромотор комбинациясидан иборат. Тизим жами 671 от кучи ва 686 лб-фт айланиш моментини тақдим этади.

Қувват барча ғилдиракларга саккиз поғонали қўш илашмали автомат узатмалар қутиси ва электрон чекланган сирпанишли дифференциал орқали етказиб берилади. Бу эса 2,5 тонналик лимузинга 0 дан 100 км/соат тезликка атиги 3,6 сонияда эришиш имконини беради. Автомобилнинг максимал тезлиги соатига 307 км (191 мпҳ) ни ташкил этади.

Янги Флйинг Спур С модели, шунингдек, максимал спорт характерини таъминлаш учун махсус созланган фаол анти-ролл барлар ва амортизаторлар билан жиҳозланган. Салон қисмида эса эксклюзив Bentley Батур учун ишлаб чиқилган Наим фор Муллинер аудиотизими ўрнатилган бўлиб, ушбу опсиянинг нархи солиқларсиз 25 000 фунт стерлингни ташкил этади.

Янги Bentley Флйинг Спур учун буюртмалар қабул қилиниши бошланди. Мижозларга автомобилларни етказиб бериш жорий йилнинг октябрь ва декабрь ойлари оралиғида амалга оширилиши режалаштирилган.

BentleyФлйинг СпурАвтомобилГибридЛюкс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқдаБугун, 06:00Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобилБугун, 05:57Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегияБугун, 04:58Ўзбекистонда тўрт ойда қайси автомобиль энг кўп ишлаб чиқарилди?Бугун, 04:49Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилдиБугун, 04:25Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлдиБугун, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди