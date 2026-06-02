Bentley Флйинг Спур янгиланди: Янги дизайн ва 671 от кучига эга С варианти
Bentley компанияси Флйинг Спур моделини янгилаб, унинг ташқи кўринишини Континентал GT услубига мослаштирди, шунингдек, спортга йўналтирилган С моделини қайтадан тақдим этди. Дизайндаги энг катта ўзгариш — анъанавий тўртта фарали олд қисмдан воз кечилиб, иккита чироқли тизимга ўтилганидир. Бу янги Спур моделини С2 ишлаб чиқарилиши тўхтатилганидан 64 йил ўтиб, иккита фарага эга бўлган биринчи Bentley седанига айлантирди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Автомобилнинг ташқи кўринишида бошқа ўзгаришлар ҳам мавжуд: олд қанотлардаги кичик ҳаво тешиклари олиб ташланди ва юкхона қопқоғининг юзаси силлиқроқ кўринишга келтирилди. С варианти эндиликда гибрид (плуг-ин ҳйбрид) қувват агрегати билан жиҳозланган бўлиб, у 4,0 литрли В8 битурбо двигател ва битта электромотор комбинациясидан иборат. Тизим жами 671 от кучи ва 686 лб-фт айланиш моментини тақдим этади.
Қувват барча ғилдиракларга саккиз поғонали қўш илашмали автомат узатмалар қутиси ва электрон чекланган сирпанишли дифференциал орқали етказиб берилади. Бу эса 2,5 тонналик лимузинга 0 дан 100 км/соат тезликка атиги 3,6 сонияда эришиш имконини беради. Автомобилнинг максимал тезлиги соатига 307 км (191 мпҳ) ни ташкил этади.
Янги Флйинг Спур С модели, шунингдек, максимал спорт характерини таъминлаш учун махсус созланган фаол анти-ролл барлар ва амортизаторлар билан жиҳозланган. Салон қисмида эса эксклюзив Bentley Батур учун ишлаб чиқилган Наим фор Муллинер аудиотизими ўрнатилган бўлиб, ушбу опсиянинг нархи солиқларсиз 25 000 фунт стерлингни ташкил этади.
Янги Bentley Флйинг Спур учун буюртмалар қабул қилиниши бошланди. Мижозларга автомобилларни етказиб бериш жорий йилнинг октябрь ва декабрь ойлари оралиғида амалга оширилиши режалаштирилган.
…