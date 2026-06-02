Hyundai Туксон янги версияларга эга бўлди: Гибрид ва олд узатмали модификациялар
Hyundai Америка бозорида Туксон гибрид кроссоверлари қаторини кенгайтирди. Харидорларга бир вақтнинг ўзида иккита янгилик таклиф этилди: қора декорга эга замонавий Нигҳт АWD версияси ва ҳамёнбоп олд узатмали гибрид вариантлар. 2026-йилги Hyundai Туксон Ҳйбрид Нигҳт АWD ушбу янгиланишнинг асосий қаҳрамонига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги комплектация юқори даражадаги Limited версиясига асосланган бўлиб, ўзининг тажовузкор ташқи кўриниши билан ажралиб туради. Кроссовер қорайтирилган радиатор панжараси, қора рангдаги кўзгулар корпуси, ойна молтинглари, эмблемалар ва 19 дюймли ғилдирак дискларига эга бўлди. Ички қисмдаги қора шифт қопламаси ушбу услубни тўлдириб туради.
Жиҳозланиш даражасига кўра, Нигҳт версияси деярли Туксон Ҳйбрид Limited билан бир хил. Унинг таркибига 12,3 дюймли рақамли асбоблар панели, худди шундай ўлчамдаги мультимедиа тизими, панорамали том, контактсиз очиладиган юкхона эшиги, акустик олд ойна, чарм ўриндиқларни иситиш ва вентиляция қилиш тизими, шунингдек, саккизта динамикли Босе аудиотизими киради.
Туксон Ҳйбрид Нигҳт АWD нархи етказиб бериш харажатлари билан бирга 44 175 доллардан бошланади, бу Limited версиясидан тахминан 500 долларга қимматроқдир. Шу билан бирга, Hyundai гибрид Туксон моделини янада арзонроқ қилди. Эндиликда қаторда тўлиқ узатмали модификациялардан арзонроқ бўлган олд узатмали SE Ҳйбрид ва SEЛ Ҳйбрид версиялари пайдо бўлди.
Бошланғич Туксон Ҳйбрид SE олд узатмали варианти 32 550 доллар этиб белгиланди, бу тўлиқ узатмали версиядан 1 500 доллар арзонроқдир. Туксон Ҳйбрид SEЛ ФWD нархи эса 34 000 доллардан бошланади, бу ҳам тўлиқ узатмали аналогига нисбатан 1 500 долларлик тежамкорликни англатади.
…