Hyundai Туксон янги версияларга эга бўлди: Гибрид ва олд узатмали модификациялар

·194·Авто
Hyundai Туксон янги версияларга эга бўлди: Гибрид ва олд узатмали модификациялар

Hyundai Америка бозорида Туксон гибрид кроссоверлари қаторини кенгайтирди. Харидорларга бир вақтнинг ўзида иккита янгилик таклиф этилди: қора декорга эга замонавий Нигҳт АWD версияси ва ҳамёнбоп олд узатмали гибрид вариантлар. 2026-йилги Hyundai Туксон Ҳйбрид Нигҳт АWD ушбу янгиланишнинг асосий қаҳрамонига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги комплектация юқори даражадаги Limited версиясига асосланган бўлиб, ўзининг тажовузкор ташқи кўриниши билан ажралиб туради. Кроссовер қорайтирилган радиатор панжараси, қора рангдаги кўзгулар корпуси, ойна молтинглари, эмблемалар ва 19 дюймли ғилдирак дискларига эга бўлди. Ички қисмдаги қора шифт қопламаси ушбу услубни тўлдириб туради.

Жиҳозланиш даражасига кўра, Нигҳт версияси деярли Туксон Ҳйбрид Limited билан бир хил. Унинг таркибига 12,3 дюймли рақамли асбоблар панели, худди шундай ўлчамдаги мультимедиа тизими, панорамали том, контактсиз очиладиган юкхона эшиги, акустик олд ойна, чарм ўриндиқларни иситиш ва вентиляция қилиш тизими, шунингдек, саккизта динамикли Босе аудиотизими киради.

Туксон Ҳйбрид Нигҳт АWD нархи етказиб бериш харажатлари билан бирга 44 175 доллардан бошланади, бу Limited версиясидан тахминан 500 долларга қимматроқдир. Шу билан бирга, Hyundai гибрид Туксон моделини янада арзонроқ қилди. Эндиликда қаторда тўлиқ узатмали модификациялардан арзонроқ бўлган олд узатмали SE Ҳйбрид ва SEЛ Ҳйбрид версиялари пайдо бўлди.

Бошланғич Туксон Ҳйбрид SE олд узатмали варианти 32 550 доллар этиб белгиланди, бу тўлиқ узатмали версиядан 1 500 доллар арзонроқдир. Туксон Ҳйбрид SEЛ ФWD нархи эса 34 000 доллардан бошланади, бу ҳам тўлиқ узатмали аналогига нисбатан 1 500 долларлик тежамкорликни англатади.

HyundaiТуксонКроссоверГибридАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқдаБугун, 06:00Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобилБугун, 05:57Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегияБугун, 04:58Ўзбекистонда тўрт ойда қайси автомобиль энг кўп ишлаб чиқарилди?Бугун, 04:49Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилдиБугун, 04:25Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлдиБугун, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди