Shahzod Sultonov überrascht Fans mit romantischem „Marry Me“-Antrag

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Shahzod Sultonov überrascht Fans mit romantischem „Marry Me“-Antrag

Der talentierte Schauspieler Shahzod Sultonov erfreute seine Fans mit einem freudigen Ereignis aus seinem Privatleben. Der Schauspieler teilte auf seinen Social-Media-Seiten Fotos und Videos, die romantische Momente festhalten.

Die Aufnahmen zeigen, wie Shahzod Sultonov mit einem riesigen Strauß roter Rosen und einem im Freien arrangierten „Marry Me“-Schriftzug eine besondere Überraschung für seine zukünftige Frau organisierte. Dieser in romantischer Atmosphäre gestaltete Antrag zog die Aufmerksamkeit vieler Follower auf sich.

Nachdem der Schauspieler diese Momente in den sozialen Medien geteilt hatte, schickten Fans und Angehörige in den Kommentaren herzliche Glückwünsche. Viele wünschten dem Paar ein langes Leben, Glück und ein harmonisches Miteinander.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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