In den letzten Tagen wurden Informationen über Lamine Yamal in den sozialen Medien intensiv diskutiert. Es stellt sich heraus, dass "Yamal" entgegen der weitläufigen Meinung nicht sein Nachname ist.

Der vollständige Name des Fußballers lautet Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Dabei stammt Nasraoui von seinem Vater, dem Marokkaner Mounir Nasraoui, und Ebana von seiner Mutter, der aus Äquatorialguinea stammenden Sheila Ebana. Dies ist eine in Spanien weit verbreitete Tradition, bei der ein Kind in der Regel die Nachnamen beider Elternteile annimmt.

Warum ist er dann ausgerechnet unter dem Namen Lamine Yamal bekannt?

Spanischen Medienberichten zufolge ist dieser Name mit einem unvergesslichen Ereignis im Leben der Eltern des Spielers verbunden. Als Mounir Nasraoui und Sheila Ebana jung waren, gerieten sie in eine schwere finanzielle Notlage und hatten sogar Schwierigkeiten, ihre Miete zu zahlen. Zu dieser Zeit bot ihnen ein freundliches Ehepaar namens Lamine und Yamal eine Unterkunft und half ihnen, die schwierigen Tage zu überstehen.

Als Zeichen des Respekts und der Dankbarkeit gegenüber den Menschen, die ihnen in ihrer schwersten Zeit geholfen hatten, gaben sie ihrem Sohn den Namen Lamine Yamal.

Heute ist er als eines der größten Talente des Weltfußballs unter dem Namen Lamine Yamal bekannt. Somit ist "Yamal" nicht sein Nachname, sondern ein Symbol tiefer Dankbarkeit und Wertschätzung für diejenigen, die seinen Eltern in ihren schwierigsten Momenten beistanden.

Lamine Yamal wurde am 13. Juli 2007 in Esplugues de Llobregat, Spanien, geboren.