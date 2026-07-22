Das Geheimnis hinter dem Namen von Lamine Yamal hat viele überrascht

·1·Sport
Das Geheimnis hinter dem Namen von Lamine Yamal hat viele überrascht

In den letzten Tagen wurden Informationen über Lamine Yamal in den sozialen Medien intensiv diskutiert. Es stellt sich heraus, dass "Yamal" entgegen der weitläufigen Meinung nicht sein Nachname ist.

Der vollständige Name des Fußballers lautet Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Dabei stammt Nasraoui von seinem Vater, dem Marokkaner Mounir Nasraoui, und Ebana von seiner Mutter, der aus Äquatorialguinea stammenden Sheila Ebana. Dies ist eine in Spanien weit verbreitete Tradition, bei der ein Kind in der Regel die Nachnamen beider Elternteile annimmt.

Warum ist er dann ausgerechnet unter dem Namen Lamine Yamal bekannt?

Spanischen Medienberichten zufolge ist dieser Name mit einem unvergesslichen Ereignis im Leben der Eltern des Spielers verbunden. Als Mounir Nasraoui und Sheila Ebana jung waren, gerieten sie in eine schwere finanzielle Notlage und hatten sogar Schwierigkeiten, ihre Miete zu zahlen. Zu dieser Zeit bot ihnen ein freundliches Ehepaar namens Lamine und Yamal eine Unterkunft und half ihnen, die schwierigen Tage zu überstehen.

Als Zeichen des Respekts und der Dankbarkeit gegenüber den Menschen, die ihnen in ihrer schwersten Zeit geholfen hatten, gaben sie ihrem Sohn den Namen Lamine Yamal.

Heute ist er als eines der größten Talente des Weltfußballs unter dem Namen Lamine Yamal bekannt. Somit ist "Yamal" nicht sein Nachname, sondern ein Symbol tiefer Dankbarkeit und Wertschätzung für diejenigen, die seinen Eltern in ihren schwierigsten Momenten beistanden.

Lamine Yamal wurde am 13. Juli 2007 in Esplugues de Llobregat, Spanien, geboren.

Lamine YamalMounir NasraouiSheila EbanaSpanienMarokko
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Chelsea stellt Rekord auf: Morgan Rogers wird zum teuersten britischen Fußballer der GeschichteChelsea stellt Rekord auf: Morgan Rogers wird zum teuersten britischen Fußballer der GeschichteHeute, 02:39Lamine Yamals Freundin Ines Garcia reagiert auf Angriffe in sozialen MedienLamine Yamals Freundin Ines Garcia reagiert auf Angriffe in sozialen MedienHeute, 02:33Emiliano Martinez denkt über Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft nachEmiliano Martinez denkt über Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft nachHeute, 02:16Victor Osimhen unter den fünf besten Stürmern der Welt gelistetVictor Osimhen unter den fünf besten Stürmern der Welt gelistetHeute, 01:54Sourav Ganguly reagiert auf die Kritik an Lionel MessiSourav Ganguly reagiert auf die Kritik an Lionel MessiHeute, 01:36Italienische Nationalmannschaft führt Gespräche mit Pep Guardiola: Paolo Maldini in BarcelonaItalienische Nationalmannschaft führt Gespräche mit Pep Guardiola: Paolo Maldini in BarcelonaHeute, 01:11
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"