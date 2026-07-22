Horror im Café: Motorrad erfasst Kunden (Video)

In der türkischen Stadt Kocaeli ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Der Fahrer verlor die Kontrolle, woraufhin das Motorrad in ein Café am Straßenrand krachte. Durch den heftigen Aufprall wurde ein darin sitzender Gast vom Motorrad erfasst und schwer verletzt.

Dies berichtete das Medium Haber.

Rettungskräfte und Polizeibeamte trafen umgehend am Unfallort ein. Nach der Erstversorgung wurde das Opfer ins Krankenhaus gebracht. Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet.