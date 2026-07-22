Chelsea stellt Rekord auf: Morgan Rogers wird zum teuersten britischen Fußballer der Geschichte

Der Londoner Chelsea Klub hat auf dem Transfermarkt einen weiteren spektakulären Coup gelandet. Das Team hat offiziell den Abschluss des Transfers von Aston Villa Stürmer Morgan Rogers bekannt gegeben. Dieser Deal ist nicht nur für den Verein, sondern für den gesamten britischen Fußball von historischer Bedeutung. Dies berichtet Goal.com in einem Bericht.

Laut Goal.com belief sich die Transfersumme auf eine Rekordhöhe von 117 Millionen Pfund (ca. 157 Millionen Dollar). Mit dieser Summe sicherte sich der 23-jährige Rogers den Titel des teuersten britischen Spielers der Fußballgeschichte. Er übertraf damit die Rekorde, die zuvor von Stars wie Jack Grealish, Declan Rice und Elliot Anderson gehalten wurden.

Eine neue Kraft in Xabi Alonsos System

Dieser Transferist für Cheftrainer Xabi Alonso von strategischer Bedeutung. Der spanische Spezialist wollte die Angriffsreihe des Teams vor der Saison 2026/27 verstärken. Rogers' dynamischer Spielstil und seine schnelle Anpassungsfähigkeit an hochintensive taktische Systeme machten ihn zum Hauptziel des Londoner Klubs.

Morgan Rogers Aston Villa stieg unter Unai Emery zum Star auf. Er absolvierte 85 Spiele für den Verein aus Birmingham in der englischen Premier League und erzielte dabei 21 Tore. Seine körperliche Verfassung und sein taktisches Verständnis machten ihn zu einem der gefährlichsten Stürmer der Liga.

"Ich bin sehr aufgeregt. Für mich ist Chelsea der größte Verein in London. Ich habe dieses Team schon als Kind bewundert", betonte Rogers in seinem ersten Interview nach dem Transfer. Auch die Vereinsführung feierte den Transfer groß auf den sozialen Medien.

Experten sind der Meinung, dass die Investition einer solch enormen Summe Chelsea das große Vertrauen der Führung in die Zukunft von Rogers beweist. Nun wird erwartet, dass der Stürmer an der Stamford Bridge sein höchstes Niveau erreicht und das Team zu neuen Erfolgen führt.