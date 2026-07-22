Chelsea stellt Rekord auf: Morgan Rogers wird zum teuersten britischen Fußballer der Geschichte

·19·Sport
Chelsea stellt Rekord auf: Morgan Rogers wird zum teuersten britischen Fußballer der Geschichte

Der Londoner Chelsea Klub hat auf dem Transfermarkt einen weiteren spektakulären Coup gelandet. Das Team hat offiziell den Abschluss des Transfers von Aston Villa Stürmer Morgan Rogers bekannt gegeben. Dieser Deal ist nicht nur für den Verein, sondern für den gesamten britischen Fußball von historischer Bedeutung. Dies berichtet Goal.com in einem Bericht.

Laut Goal.com belief sich die Transfersumme auf eine Rekordhöhe von 117 Millionen Pfund (ca. 157 Millionen Dollar). Mit dieser Summe sicherte sich der 23-jährige Rogers den Titel des teuersten britischen Spielers der Fußballgeschichte. Er übertraf damit die Rekorde, die zuvor von Stars wie Jack Grealish, Declan Rice und Elliot Anderson gehalten wurden.

Eine neue Kraft in Xabi Alonsos System

Dieser Transfer Chelsea ist für Cheftrainer Xabi Alonso von strategischer Bedeutung. Der spanische Spezialist wollte die Angriffsreihe des Teams vor der Saison 2026/27 verstärken. Rogers' dynamischer Spielstil und seine schnelle Anpassungsfähigkeit an hochintensive taktische Systeme machten ihn zum Hauptziel des Londoner Klubs.

Morgan Rogers Aston Villa stieg unter Unai Emery zum Star auf. Er absolvierte 85 Spiele für den Verein aus Birmingham in der englischen Premier League und erzielte dabei 21 Tore. Seine körperliche Verfassung und sein taktisches Verständnis machten ihn zu einem der gefährlichsten Stürmer der Liga.

"Ich bin sehr aufgeregt. Für mich ist Chelsea der größte Verein in London. Ich habe dieses Team schon als Kind bewundert", betonte Rogers in seinem ersten Interview nach dem Transfer. Auch die Vereinsführung feierte den Transfer groß auf den sozialen Medien.

Experten sind der Meinung, dass die Investition einer solch enormen Summe Chelsea das große Vertrauen der Führung in die Zukunft von Rogers beweist. Nun wird erwartet, dass der Stürmer an der Stamford Bridge sein höchstes Niveau erreicht und das Team zu neuen Erfolgen führt.

ChelseaMorgan RogersAston VillaTransferPremier League
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Das Geheimnis hinter dem Namen von Lamine Yamal hat viele überraschtDas Geheimnis hinter dem Namen von Lamine Yamal hat viele überraschtHeute, 02:54Lamine Yamals Freundin Ines Garcia reagiert auf Angriffe in sozialen MedienLamine Yamals Freundin Ines Garcia reagiert auf Angriffe in sozialen MedienHeute, 02:33Emiliano Martinez denkt über Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft nachEmiliano Martinez denkt über Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft nachHeute, 02:16Victor Osimhen unter den fünf besten Stürmern der Welt gelistetVictor Osimhen unter den fünf besten Stürmern der Welt gelistetHeute, 01:54Sourav Ganguly reagiert auf die Kritik an Lionel MessiSourav Ganguly reagiert auf die Kritik an Lionel MessiHeute, 01:36Italienische Nationalmannschaft führt Gespräche mit Pep Guardiola: Paolo Maldini in BarcelonaItalienische Nationalmannschaft führt Gespräche mit Pep Guardiola: Paolo Maldini in BarcelonaHeute, 01:11
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"