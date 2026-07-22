Apple startet Geräte-Leasing: Abo-System für iPhone und Mac

Apple revolutioniert seine Verkaufsstrategie. Das Unternehmen bereitet die Einführung eines neuen Dienstes vor, der es Nutzern ermöglicht, iPhone, iPad und Mac-Computer langfristig zu leasen. Laut Bloomberg wird das Programm namens Apple Upgrade voraussichtlich am 28. Juli dieses Jahres offiziell in den USA starten. Dies berichtet die Nachrichtenseite.

Das neue Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Zahlungsplattform Klarna entwickelt und ermöglicht es Nutzern, die neueste Technologie gegen eine monatliche Abo-Gebühr zu nutzen, anstatt den vollen Betrag sofort zu zahlen. Nach Ablauf des Vertrags kann der Kunde das Gerät kaufen, gegen ein neues Modell eintauschen oder einfach zurückgeben.

Besonderheiten und Laufzeiten des Dienstes

Während das bestehende iPhone Upgrade Program nur auf Smartphones beschränkt ist, wird der neue Apple Upgrade-Dienst deutlich umfangreicher sein. Demnach gelten für verschiedene Geräte unterschiedliche Leasinglaufzeiten:

Maximale Laufzeit für iPhone und Apple Watch — 24 Monate;

Für iPad und Mac — 36 Monate.

Nutzer haben während oder nach Ablauf des Vertrags mehrere Optionen. Zum Beispiel können sie durch fortlaufende Zahlungen Eigentümer des Geräts werden oder es vor Ende der Laufzeit gegen ein Modell der nächsten Generation eintauschen. Bloomberg-Experten warnen jedoch, dass für vorzeitige Upgrades oder Vertragsauflösungen zusätzliche Gebühren anfallen können.

Einschränkungen und Partnerschaftsbedingungen

Es ist anzumerken, dass dieses Programm nicht für alle Geräte gilt. Ersten Informationen zufolge sind Modelle wie Apple Watch SE, das Basis-iPad, iPhone 16 und MacBook Neo nicht in der Liste der Leasinggeräte enthalten. Zudem steht der Dienst nur Privatpersonen zur Verfügung — für Unternehmenskunden und Bildungseinrichtungen bleibt diese Option geschlossen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die erweiterte Garantie AppleCare+ nicht im neuen Abo-Paket enthalten ist. Wenn ein Nutzer sein Gerät versichern möchte, muss er für diesen Dienst separat bezahlen. Um am Programm teilzunehmen, wird die Kreditwürdigkeit des Kunden über die Klarna-Plattform in einem vereinfachten Verfahren geprüft.

Nach der Einstellung von Apple Pay Later stärkt Apple die Beziehungen zu externen Partnern wie Klarna. Derzeit ist dieses Zahlungssystem in Apple Pay und Wallet integriert und ermöglicht Ratenzahlungen. Das neue Leasing-System ist Teil der Strategie von Apple, nicht nur das Verkaufsvolumen zu steigern, sondern Nutzer auch länger im eigenen Ökosystem zu binden.

Ein offizieller Start dieses Dienstes auf dem Markt in Usbekistan ist derzeit nicht zu erwarten, da das Apple Upgrade-Programm zunächst nur für den US-Markt mit seinem hochentwickelten Finanzsystem konzipiert ist. Internationale Erfahrungen zeigen jedoch, dass solche Dienste bei Erfolg mit der Zeit auch über offizielle Händler in anderen Regionen eingeführt werden könnten.