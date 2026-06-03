Arkadiusz Milik gibt zu, wegen Verletzungen im Training geweint zu haben

Juventus-Stürmer Arkadiusz Milik hat offen über die schweren psychischen Auswirkungen seiner langwierigen Verletzungen gesprochen. Der 32-jährige polnische Nationalspieler erinnerte sich daran, wie ihn die ständigen körperlichen Probleme so erschöpften, dass er das Training im Fitnessstudio unterbrechen und in der Umkleidekabine in Tränen ausbrechen musste. Goal.com berichtet .

Der erfahrene Stürmer kam beim Turiner Klub aufgrund seiner Fitnessprobleme zuletzt nur noch selten zum Einsatz. Milik, der 2023 dauerhaft von Marseille zu Juventus wechselte, sprach in einem Interview mit dem polnischen Sender Kanal Sportowy über seine mentalen Kämpfe mit Verletzungen. Ihm zufolge hätten die ständigen Behandlungen und Rehabilitationsprozesse ihn an einen unerträglichen Punkt gebracht.

"In den letzten zwei Jahren konnte ich nur über meine Verletzungen sprechen. Diese Zeit hat mich buchstäblich ausgelaugt. Ich wollte mich von allem abkapseln", sagte der Stürmer. Obwohl Milik in seiner Karriere produktive Phasen bei Klubs wie Ajax, Neapel und Marseille hatte, war ihm in den letzten Jahren das Glück nicht hold.

Der Stürmer beschrieb seine schwersten Momente wie folgt: "Anfang 2025 hatte ich ein großes Problem, es war eine sehr unangenehme Zeit. Ich erreichte meinen absoluten mentalen Tiefpunkt. Manchmal ging ich zum Training in die Halle, hielt plötzlich inne, ging in die Umkleidekabine und weinte."

Statistisch gesehen verlief die Saison 2025/26 für Milik bisher erfolglos. Er kam in der Serie A erst zweimal zum Einsatz und stand insgesamt nur 34 Minuten auf dem Platz. Aufeinanderfolgende Knie-, Waden- und Muskelverletzungen warfen ihn langfristig zurück. Eine Knieverletzung im April verschlimmerte sein Leid zusätzlich.