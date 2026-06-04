Anteil der sporttreibenden Bevölkerung in Usbekistan erreicht Rekordniveau

Umfassende Reformen zur Förderung eines gesunden Lebensstils und zur Popularisierung von Leibeserziehung und Sport in der Bevölkerung tragen weiterhin Früchte. Moderne Sportanlagen, Workout-Zonen und Massenmarathons, die vom Staat geschaffen wurden, haben den Sportgeist in den Alltag unserer Landsleute gebracht. Diese positiven Veränderungen spiegeln sich auch in offiziellen Statistiken wider.

Laut den Ergebnissen von Stichprobenerhebungen unter Haushalten, die vom Staatlichen Komitee der Republik Usbekistan für Statistik durchgeführt wurden, erreichte der Anteil der Bürger, die regelmäßig Sport treiben, in Usbekistan 70,3 Prozent bis Ende 2025.

Stetiges Wachstum: Wir werden zu einer Nation von Sportbegeisterten

In den letzten Jahren ist die Zahl der Menschen in unserem Land, die Sport zum Lebensstil gemacht haben, kontinuierlich gestiegen. Ein Blick auf die Zahlen zeigt die Wachstumsdynamik in unserer Gesellschaft deutlich:

Im Jahr 2021: 60,9 Prozent der Bevölkerung führten Fitnessübungen durch;

Im Jahr 2022: dieser Indikator stieg leicht auf 62,3 Prozent;

Im Jahr 2023: der Anteil der Sporttreibenden erreichte 63,7 Prozent;

Im Jahr 2024: der positive Trend setzte sich fort, die Zahlen erreichten 67,8 Prozent;

Im Jahr 2025: ein historischer Anstieg wurde verzeichnet, der Indikator erreichte die Marke von 70,3 Prozent .

Bemerkenswert ist, dass der Anteil unserer Landsleute, die sich für einen gesunden Lebensstil entschieden haben, in nur vier Jahren um fast 10 Prozentpunkte gestiegen ist. Das stärkste und schnellste Wachstum fiel auf die jüngsten Jahre (2023–2025), in denen der Indikator um 6,6 Prozentpunkte stieg.

Eine starke und vitale gesunde Gesellschaft

Analysen zeigen, dass das hohe Interesse am Sport auch in der erwerbsfähigen Bevölkerung, der Zukunft unseres Landes, sehr ausgeprägt ist. Offiziellen Daten zufolge beträgt die Zahl der erwerbsfähigen Bürger in Usbekistan zum 1. Januar 2026 21,3 Millionen Menschen.

Indikatorname Statistische Daten Erwerbsfähige Bevölkerung 21,3 Millionen Menschen Anteil an der Gesamtbevölkerung 55,8 Prozent Regelmäßig sportlich aktiv 70,3 Prozent

Diese Zahlen zeigen, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung unseres Landes nicht nur arbeitsbereit ist, sondern auch voller Energie und bereit, durch einen gesunden Lebensstil zum Wohlstand des Landes beizutragen.

Leitsatz der Redaktion: Auf den Aktiven setzt sich kein Staub, und Krankheit kommt dem Läufer nicht nahe! Lassen Sie morgendliche Gymnastik und abendliche Spaziergänge nicht aus. Treiben Sie regelmäßig Sport, um Ihre Gesundheit und die Ihrer Lieben zu schützen!

Verfolgen Sie immer die interessantesten statistischen Daten in unserem Land, nützliche Tipps für einen gesunden Lebensstil und die wichtigsten Nachrichten unseres täglichen Lebens mit uns auf den Zamin-Seiten!