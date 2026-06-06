Die Krise um die italienische Nationalmannschaft, die als eine der erfolgreichsten und stärksten Mannschaften der Fußballweltgeschichte gilt, ist zum Hauptthema im globalen Sport geworden. Die Fans haben erneut eine lang ersehnte WM-Teilnahme verpasst. Das dritte Mal in Folge, dass die Squadra Azzurra die Endrunde der Weltmeisterschaft verpasst, wird als wahre Tragödie für den Fußball des Landes empfunden.

Nach diesem historischen Misserfolg trat Cheftrainer Gennaro Gattuso offiziell von seinem Posten zurück. Der italienische Fußballlegende und erfahrene Experte Fabio Capello äußerte sich offen zu der Frage, wer das Ruder der Nationalmannschaft übernehmen sollte, und beantwortete dabei Fragen der Medien.

Ist die Rückkehr von Antonio Conte die beste Option?

Laut dem renommierten italienischen Experten Fabio Capello gibt es derzeit nur einen Kandidaten, der das Team aus der tiefen Krise führen und die frühere Leidenschaft und Charakterstärke wiederherstellen kann. Angesichts der jüngsten Misserfolge sind folgende Faktoren von entscheidender Bedeutung:

Gattusos Abgang: Nach dem verpassten WM-Qualifikationsticket trat Gennaro Gattuso zurück, sodass die Nationalmannschaft ohne Cheftrainer dasteht.

Contes Status als freier Agent: Kürzlich gab der hochkarätige Spezialist Antonio Conte überraschend seinen Rücktritt als Cheftrainer von Napoli bekannt.

Historischer Erfolg: Conte trainierte die italienische Nationalmannschaft zuvor von 2014 bis 2016 und erzielte in dieser Zeit auch mit einem begrenzten Kader beeindruckende und lobenswerte Ergebnisse auf europäischen Plätzen.

Chronologie der jüngsten Veränderungen im italienischen Fußball

Die jüngsten Trainerbewegungen in der Nationalmannschaft und der heimischen Liga können Sie der folgenden einfachen und integrierten Tabelle entnehmen:

Name des Trainers Letzte Station Aktueller Status / Capellos Wunsch Gennaro Gattuso Italienische Nationalmannschaft Trat zurück, nachdem die WM-Qualifikation verpasst wurde. Antonio Conte Napoli Vertrag aufgelöst, wurde vereinslos. Hauptkandidat für die Nationalmannschaft.

Hintergrund: Das Verpassen von drei Weltmeisterschaften in Folge ist ein untragbarer Schlag für eine Fußballgroßmacht wie Italien. Gattusos Abgang und Contes gleichzeitiger Ausstieg bei Napoli wirken kaum zufällig. Wie Fabio Capello richtig betonte, ist Conte dafür bekannt, desorganisierte Teams dank seiner Strenge und taktischen Disziplin schnell wieder auf Kurs zu bringen. Seine erfolgreiche Amtszeit von 2014 bis 2016 ist ein klares Beispiel dafür. Wenn die Führung der Squadra Azzurra auf Capellos Rat hört und Conte schnell zurückholt, könnte eine Wiederbelebung des italienischen Fußballs beginnen.

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