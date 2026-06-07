Heute finden die Wahlen zum Präsidenten von Real Madrid statt.

Im Wahlprozess konkurrieren zwei Kandidaten — Florentino Perez und Enrique Riquelme . Während des Wahlkampfs haben beide Kandidaten ihre großen Pläne für die Zukunft des Klubs vorgestellt.

Florentino Perez gab bekannt, dass er im Falle eines Sieges Jose Mourinho als Cheftrainer einsetzen will.

Außerdem versprach er, den Kader durch die Verpflichtung von Spielern wie Michael Olise und Vitinha zu verstärken.

Enrique Riquelme erklärte, dass er im Falle eines Wahlsieges Jurgen Klopp als Cheftrainer holen würde.

Sein Programm sieht auch eine Verstärkung der Offensive mit Erling Haaland vor.

Es wird darauf hingewiesen, dass Florentino Perez bei früheren Wahlen nicht einem so starken Druck ausgesetzt war.

Es heißt, dass die titellosen letzten zwei Jahre der Mannschaft, der Rücktritt von Xabi Alonso, das interne Klubklima und Meinungsverschiedenheiten zwischen den Spielern seinen Ruf bei den Fans beeinträchtigt haben.

Die endgültigen Wahlergebnisse sollen morgen bekannt gegeben werden.