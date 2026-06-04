Real Madrid prezidentligiga nomzod Erling Xoland va Rodri transferini vaʼda qildi
Real Madrid prezidentligi uchun kurash qizgʻin pallaga kirdi. Nomzod Enrike Rikelme Manchester Siti yulduzlari Erling Xoland va Rodri borasidagi shov-shuvli bayonotlaridan qaytmasligini maʼlum qildi. 37 yoshli tadbirkor Angliya Premer-ligasining eng yirik yulduzlarini Santyago Bernabeu stadioniga olib kelish boʻyicha aniq rejasiga ega ekanligini taʼkidlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rikelme Erling Xolandning atrofidagilar tomonidan berilgan rad javoblarini "oʻyinning bir qismi" deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, norvegiyalik hujumchining shartnomasida tovon puli koʻrsatilgan band bor va bu transferni amalga oshirish imkonsiz emas. "Agar men prezident etib saylansam, Erling Xoland kabi buyuk shaxslar Real Madrid safida toʻp suradi", — deya ishonch bilan taʼkidladi nomzod.
Vaziyat Erling Xolandning agenti Rafaela Pimenta va otasi Alf-Inge Xolandning raddiyasidan soʻng murakkablashgan edi. Biroq Rikelme bu holatni 2000-yildagi Luis Figoning Barselona jamoasidan transfer qilinishi bilan qiyosladi. Oʻshanda ham transfer rasman eʼlon qilingunga qadar barcha tomonlar kelishuvni rad etishgan edi. Shuningdek, u Rodri masalasida agent Pablo Barkero bilan aloqada ekanini ham qoʻshimcha qildi.
Oʻz vaʼdalarining jiddiyligini isbotlash uchun Rikelme misli koʻrilmagan tavakkalga qoʻl urdi. Agar u vaʼda qilingan transferlarni amalga oshirolmasa, klubning 100 mingga yaqin aʼzosining yillik badal pullarini (taxminan 15 million yevro) oʻz yonidan toʻlab berishga kafolat berdi. Bu strategiya amaldagi prezident Florentino Peresga qarshi kurashda asosiy qurol boʻlishi kutilmoqda.
…