Real Madrid prezidentligiga nomzod Erling Xoland va Rodri transferini vaʼda qildi

·85·Sport
Real Madrid prezidentligiga nomzod Erling Xoland va Rodri transferini vaʼda qildi

Real Madrid prezidentligi uchun kurash qizgʻin pallaga kirdi. Nomzod Enrike Rikelme Manchester Siti yulduzlari Erling Xoland va Rodri borasidagi shov-shuvli bayonotlaridan qaytmasligini maʼlum qildi. 37 yoshli tadbirkor Angliya Premer-ligasining eng yirik yulduzlarini Santyago Bernabeu stadioniga olib kelish boʻyicha aniq rejasiga ega ekanligini taʼkidlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rikelme Erling Xolandning atrofidagilar tomonidan berilgan rad javoblarini "oʻyinning bir qismi" deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, norvegiyalik hujumchining shartnomasida tovon puli koʻrsatilgan band bor va bu transferni amalga oshirish imkonsiz emas. "Agar men prezident etib saylansam, Erling Xoland kabi buyuk shaxslar Real Madrid safida toʻp suradi", — deya ishonch bilan taʼkidladi nomzod.

Vaziyat Erling Xolandning agenti Rafaela Pimenta va otasi Alf-Inge Xolandning raddiyasidan soʻng murakkablashgan edi. Biroq Rikelme bu holatni 2000-yildagi Luis Figoning Barselona jamoasidan transfer qilinishi bilan qiyosladi. Oʻshanda ham transfer rasman eʼlon qilingunga qadar barcha tomonlar kelishuvni rad etishgan edi. Shuningdek, u Rodri masalasida agent Pablo Barkero bilan aloqada ekanini ham qoʻshimcha qildi.

Oʻz vaʼdalarining jiddiyligini isbotlash uchun Rikelme misli koʻrilmagan tavakkalga qoʻl urdi. Agar u vaʼda qilingan transferlarni amalga oshirolmasa, klubning 100 mingga yaqin aʼzosining yillik badal pullarini (taxminan 15 million yevro) oʻz yonidan toʻlab berishga kafolat berdi. Bu strategiya amaldagi prezident Florentino Peresga qarshi kurashda asosiy qurol boʻlishi kutilmoqda.

Real MadridErling XolandRodriManchester SitiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildiBugun, 06:07Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi