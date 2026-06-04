Florentino Peres saylovda g‘alaba qozonsa, Joau Neveshni sotib olmoqchi
Madridning «Real» klubi atrofidagi transfer shov-shuvlari va saylovoldi qaynoq xabarlari futbol olamini tez orada qizitishda davom etmoqda. «Qirollik klubi»ning amaldagi rahbari Florentino Peres yaqinlashib kelayotgan prezidentlik saylovlarida zafar quchgan taqdirda, jamoaning yarim himoya chizig‘ini dunyoning eng iqtidorli yosh yulduzlaridan biri bilan kuchaytirishni maqsad qilgan. Gap Fransiyaning PSJ klubi hamda Portugaliya milliy terma jamoasining mahoratli vakili Joau Nevesh haqida bormoqda. Bu haqda ispaniyalik taniqli sport jurnalisti Alberto Pereyro o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida ma’lum qildi.
Insayderning bergan ishonchli ma’lumotlariga qaraganda, 21 yoshli portugaliyalik vunderkind Madrid grandining yozgi transfer oynasidagi eng asosiy va ustuvor maqsadlaridan biriga aylangan.
Peresning «dahshatli» saylovoldi rejasi
Madrid superklubining amaldagi prezidenti Florentino Peres yangi mavsumda tarkibni tubdan yangilash va muxlislarga katta sovg‘alar tayyorlash borasida tizimli reja ishlab chiqqan.
Transfer nishonidagi yulduzlar: Bundan avvalroq OAVda Peresning maxsus saylovoldi dasturidan «Manchester Siti»ning xorvatiyalik himoyachisi Yoshko Gvardiol ham joy olgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Endilikda ushbu ro‘yxatga yarim himoyani mustahkamlash uchun Joau Nevesh nomi ham qo‘shildi. Agar Peres saylovda g‘olib chiqsa, Madridda haqiqiy «galaktikos»ning yangi davri boshlanishi shubhasiz.
Joau Neveshning narxi va maftunkor statistikasi
Yosh bo‘lishiga qaramay, Parij klubining o‘q ildiziga aylanib ulgurgan portugaliyalik futbolchining shartnomaviy holati va ortda qolgan yildagi ko‘rsatkichlari ancha salmoqli hisoblanadi:
Amaldagi shartnoma: Neveshning parijliklar bilan tuzgan amaldagi mehnat bitimi 2029 yilga qadar mo‘ljallangan. Shu sababli PSJ rahbariyati o‘z yulduzini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas.
Transfer bahosi: Nufuzli «Transfermarkt» portali ayni damda portugaliyalik iqtidor egasini naq 140 million yevroga baholamoqda.
Sermahsullik: Ortda qolgan klub mavsumida Joau Nevesh PSJ libosida barcha turnirlar doirasida jami 38 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 7 marotaba ishg‘ol etdi va 4 ta golli uzatmani o‘z hisobiga yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.
Madrid grandining yangi qiyofasi, prezidentlik saylovlari ortidagi yashirin kelishuvlar va Yevropa futbolining eng qimmatbaho transfer bombalarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…