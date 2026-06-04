Florentino Peres saylovda g‘alaba qozonsa, Joau Neveshni sotib olmoqchi

·88·Sport
Florentino Peres saylovda g‘alaba qozonsa, Joau Neveshni sotib olmoqchi
Audio versiyasi

Madridning «Real» klubi atrofidagi transfer shov-shuvlari va saylovoldi qaynoq xabarlari futbol olamini tez orada qizitishda davom etmoqda. «Qirollik klubi»ning amaldagi rahbari Florentino Peres yaqinlashib kelayotgan prezidentlik saylovlarida zafar quchgan taqdirda, jamoaning yarim himoya chizig‘ini dunyoning eng iqtidorli yosh yulduzlaridan biri bilan kuchaytirishni maqsad qilgan. Gap Fransiyaning PSJ klubi hamda Portugaliya milliy terma jamoasining mahoratli vakili Joau Nevesh haqida bormoqda. Bu haqda ispaniyalik taniqli sport jurnalisti Alberto Pereyro o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida ma’lum qildi.

Insayderning bergan ishonchli ma’lumotlariga qaraganda, 21 yoshli portugaliyalik vunderkind Madrid grandining yozgi transfer oynasidagi eng asosiy va ustuvor maqsadlaridan biriga aylangan.

Peresning «dahshatli» saylovoldi rejasi

Madrid superklubining amaldagi prezidenti Florentino Peres yangi mavsumda tarkibni tubdan yangilash va muxlislarga katta sovg‘alar tayyorlash borasida tizimli reja ishlab chiqqan.

Transfer nishonidagi yulduzlar: Bundan avvalroq OAVda Peresning maxsus saylovoldi dasturidan «Manchester Siti»ning xorvatiyalik himoyachisi Yoshko Gvardiol ham joy olgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Endilikda ushbu ro‘yxatga yarim himoyani mustahkamlash uchun Joau Nevesh nomi ham qo‘shildi. Agar Peres saylovda g‘olib chiqsa, Madridda haqiqiy «galaktikos»ning yangi davri boshlanishi shubhasiz.

Joau Neveshning narxi va maftunkor statistikasi

Yosh bo‘lishiga qaramay, Parij klubining o‘q ildiziga aylanib ulgurgan portugaliyalik futbolchining shartnomaviy holati va ortda qolgan yildagi ko‘rsatkichlari ancha salmoqli hisoblanadi:

  • Amaldagi shartnoma: Neveshning parijliklar bilan tuzgan amaldagi mehnat bitimi 2029 yilga qadar mo‘ljallangan. Shu sababli PSJ rahbariyati o‘z yulduzini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas.

  • Transfer bahosi: Nufuzli «Transfermarkt» portali ayni damda portugaliyalik iqtidor egasini naq 140 million yevroga baholamoqda.

  • Sermahsullik: Ortda qolgan klub mavsumida Joau Nevesh PSJ libosida barcha turnirlar doirasida jami 38 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 7 marotaba ishg‘ol etdi va 4 ta golli uzatmani o‘z hisobiga yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.

Madrid grandining yangi qiyofasi, prezidentlik saylovlari ortidagi yashirin kelishuvlar va Yevropa futbolining eng qimmatbaho transfer bombalarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Florentino PérezJoão NevesReal MadridPSGManchester CityJoško Gvardiol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi