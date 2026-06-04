Enrike Rikelme saylovda g‘alaba qozonsa, Erling Xolandni olib keladi
Madridning «Real» klubi prezidentligi uchun kechayotgan shiddatli kurash futbol olamining diqqat markazida turibdi. Amaldagi rahbar Florentino Peresning asosiy raqobatchisi, 37 yoshli taniqli tadbirkor Enrike Rikelme saylovoldi kampaniyasida muxlislarni hayajonga soluvchi haqiqiy «transfer bombasi»ni portlatdi. U agar saylovda zafar quchsa, dunyoning eng dahshatli hujumchilaridan biri — Erling Xolandni Madridga olib kelishga va’da berdi.
Yosh va izlanuvchan nomzod mashhur «El Hormiguero» teledasturining jonli efirida chiqish qilib, o‘zining jiddiy niyatini namoyish etdi. U madridliklarning yangi mavsum uchun mo‘ljallangan uy libosini ko‘rsatdi va e’tiborli jihati, ushbu futbolkaning orqa chizig‘iga Xoland familiyasi va ramziy raqamlar tushirilgan edi.
Norvegiyalik gol mashinasining ingliz grandidagi holati
Ayni damda norvegiyalik bo‘ydor hujumchi Angliyaning amaldagi chempioni «Manchester Siti» sharafini munosib himoya qilib kelmoqda. Uning «shaharliklar» bilan amaldagi mehnat bitimi ancha uzoq muddatga, ya’ni 2034 yilga qadar imzolangan. Shu sababli, ushbu transferni amalga oshirish «Real»ning yangi rahbariyatidan ulkan moliyaviy qudrat va katta shijoat talab etishi shubhasiz.
Xolandning yakunlangan mavsumdagi fenomenal ko‘rsatkichlari
25 yoshli norvegiyalik forvard ortda qolgan futbol yilida dunyoning eng shiddatli chempionati hisoblangan Angliya Premer-ligasida (APL) yana bir bor o‘zining to‘purarlik mahoratini yaqqol isbotladi:
Musobaqadagi ishtiroki
Ko‘rsatkich soni
APLda o‘tkazilgan o‘yinlar
35 ta uchrashuv
Urilgan gollar soni
27 ta gol
Spingli (golli) uzatmalar
8 ta samarali pas
Muhim palla yaqinlashmoqda: Madridning «Real» klubi kelajagini va transfer siyosatini butunlay belgilab beruvchi ushbu tarixiy prezidentlik saylovlari joriy yilning 7 iyun kuni bo‘lib o‘tadi. Peresning yosh yulduzlarga boy rejalariga qarshi Rikelme Xolanddek dahshatli qurolni ishga soldi. Klub a’zolari kimni tanlashini esa sanoqli kunlardan keyin bilib olamiz.
«Qirollik klubi»dagi prezidentlik poygasi, Ispaniya OAVlarining eng qaynoq insaydlari hamda dunyo futbolining transfer yangiliklarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…