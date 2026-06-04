Enrike Rikelme saylovda g‘alaba qozonsa, Erling Xolandni olib keladi

·78·Sport
Enrike Rikelme saylovda g‘alaba qozonsa, Erling Xolandni olib keladi
Audio versiyasi

Madridning «Real» klubi prezidentligi uchun kechayotgan shiddatli kurash futbol olamining diqqat markazida turibdi. Amaldagi rahbar Florentino Peresning asosiy raqobatchisi, 37 yoshli taniqli tadbirkor Enrike Rikelme saylovoldi kampaniyasida muxlislarni hayajonga soluvchi haqiqiy «transfer bombasi»ni portlatdi. U agar saylovda zafar quchsa, dunyoning eng dahshatli hujumchilaridan biri — Erling Xolandni Madridga olib kelishga va’da berdi.

Yosh va izlanuvchan nomzod mashhur «El Hormiguero» teledasturining jonli efirida chiqish qilib, o‘zining jiddiy niyatini namoyish etdi. U madridliklarning yangi mavsum uchun mo‘ljallangan uy libosini ko‘rsatdi va e’tiborli jihati, ushbu futbolkaning orqa chizig‘iga Xoland familiyasi va ramziy raqamlar tushirilgan edi.

Norvegiyalik gol mashinasining ingliz grandidagi holati

Ayni damda norvegiyalik bo‘ydor hujumchi Angliyaning amaldagi chempioni «Manchester Siti» sharafini munosib himoya qilib kelmoqda. Uning «shaharliklar» bilan amaldagi mehnat bitimi ancha uzoq muddatga, ya’ni 2034 yilga qadar imzolangan. Shu sababli, ushbu transferni amalga oshirish «Real»ning yangi rahbariyatidan ulkan moliyaviy qudrat va katta shijoat talab etishi shubhasiz.

Xolandning yakunlangan mavsumdagi fenomenal ko‘rsatkichlari

25 yoshli norvegiyalik forvard ortda qolgan futbol yilida dunyoning eng shiddatli chempionati hisoblangan Angliya Premer-ligasida (APL) yana bir bor o‘zining to‘purarlik mahoratini yaqqol isbotladi:

Musobaqadagi ishtiroki

Ko‘rsatkich soni

APLda o‘tkazilgan o‘yinlar

35 ta uchrashuv

Urilgan gollar soni

27 ta gol

Spingli (golli) uzatmalar

8 ta samarali pas

Muhim palla yaqinlashmoqda: Madridning «Real» klubi kelajagini va transfer siyosatini butunlay belgilab beruvchi ushbu tarixiy prezidentlik saylovlari joriy yilning 7 iyun kuni bo‘lib o‘tadi. Peresning yosh yulduzlarga boy rejalariga qarshi Rikelme Xolanddek dahshatli qurolni ishga soldi. Klub a’zolari kimni tanlashini esa sanoqli kunlardan keyin bilib olamiz.

«Qirollik klubi»dagi prezidentlik poygasi, Ispaniya OAVlarining eng qaynoq insaydlari hamda dunyo futbolining transfer yangiliklarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Enrique RiquelmeErling HaalandReal MadridFlorentino PérezManchester CityEl Hormiguero
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi