Morgan Rogers über das Interesse von Arsenal und den Konkurrenzkampf mit Jude Bellingham

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Morgan Rogers über das Interesse von Arsenal und den Konkurrenzkampf mit Jude Bellingham

Aston-Villa-Star Morgan Rogers hat sich erstmals zu den Gerüchten über einen Wechsel zum FC Arsenal geäußert. Der 23-jährige Mittelfeldspieler bereitet sich derzeit mit der englischen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft 2026 vor. Er erklärte, dass es zwar schwer sei, die Transferspekulationen zu ignorieren, sein Fokus jedoch voll auf dem Erfolg mit der Nationalmannschaft liege, wie Goal.com berichtet.

Der von Mikel Arteta trainierte FC Arsenal möchte den Spieler verpflichten, der in der vergangenen Saison in allen Wettbewerben 14 Tore erzielte und 12 Vorlagen gab. Die Londoner sehen in Rogers das Hauptziel zur Verstärkung ihrer Offensive. In einem Interview mit Netflix gab der Spieler zu, dass das Gerede über eine Ablösesumme von 80 Millionen Pfund ihn anfangs abgelenkt habe, er dies nun aber als positive Energie betrachte.

Für Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel ist der Konkurrenzkampf zwischen Rogers und Jude Bellingham bei der Aufstellung zu einem großen Problem geworden. Während einige Experten vorschlagen, den Star von Real Madrid auf die Bank zu setzen, sieht Rogers das anders. Er ist überzeugt, dass er gemeinsam mit Jude Bellingham auf dem Platz stehen kann und möchte mit den besten Spielern in einem Team spielen.

Sollte Aston Villa seinen Leistungsträger nicht ziehen lassen wollen, zieht Arsenal Morgan Gibbs-White als Alternative in Betracht. Rogers, der in der Saison 2024/25 zum PFA Young Player of the Year gewählt wurde und im Europa-League-Finale glänzte, bleibt jedoch das Ziel Nummer eins. Es wird erwartet, dass der Verein aus Birmingham mindestens 80 Millionen Pfund für seinen Star fordert.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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