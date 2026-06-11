Während das Fußballfest, auf das Millionen jenseits des Ozeans gewartet haben, beginnt, stehen die Ereignisse um die usbekische Nationalmannschaft nicht nur im Fokus der Sportwelt, sondern auch der Staatsführung und der Diplomaten. Der unangenehme Vorfall vor dem Freundschaftsspiel zwischen Usbekistan und den Niederlanden (1:2) in New York, das durch den intensiven Kampf unserer Vertreter in Erinnerung blieb, hat eine neue Stufe erreicht. Dass unsere Delegation bei der Landung am Flughafen einer verstärkten und übermäßig gründlichen Kontrolle durch das lokale Sicherheitspersonal unterzogen wurde, steht nun unter strenger Beobachtung unserer Diplomaten.

Es wurde bekannt, dass das Außenministerium der Republik Usbekistan offiziell auf diese Situation reagiert und die USA um eine Stellungnahme gebeten hat. Dies gab der Sprecher des Außenministeriums, Omonulla Fayziev, in einer speziellen Erklärung für die Medien bekannt.

Der Vertreter des Ministeriums betonte, dass unser Staat die Rechte und das Ansehen seiner Bürger auf internationaler Ebene auf höchstem Niveau schützt, insbesondere die der Spieler und des Trainerstabs der Nationalmannschaft, die angereist sind, um die Ehre unseres Landes bei der historischen Weltmeisterschaft zu verteidigen.

„Das Generalkonsulat der Republik Usbekistan in New York hat sofort auf diese verstärkten Kontrollmaßnahmen reagiert. Über diplomatische Kanäle wurden offizielle Anfragen an die zuständigen US-Behörden und Sicherheitsdienste gerichtet. Derzeit wird eine detaillierte und offizielle Erklärung gefordert, um die wahren Gründe für diesen Vorgang zu erfahren“, stellte Omonulla Fayziev klar.

Es sei daran erinnert, dass Nationaltrainer Fabio Cannavaro zuvor gegenüber der italienischen Presse zur Ruhe aufgerufen und erklärt hatte, dass eine solche Prüfung zu den üblichen internationalen Sicherheitsmaßnahmen an US-Flughäfen gehöre. Dennoch hat unser Außenministerium in der Praxis bewiesen, dass es jeden Schritt seiner Helden im Ausland aufmerksam verfolgt und diplomatisch unterstützt. Dies verleiht den „Weißen Wölfen“ vor der Weltmeisterschaft natürlich zusätzliche Motivation und Kraft.

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