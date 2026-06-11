Spiel zwischen Usbekistan und Kolumbien stellt Ticketverkaufsrekord auf

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Spiel zwischen Usbekistan und Kolumbien stellt Ticketverkaufsrekord auf

Großartige und weltweite Neuigkeiten erreichten unsere Fans von der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die heute offiziell auf den Plätzen der USA, Kanadas und Mexikos begonnen hat! Die geliebte usbekische Nationalmannschaft, die sich zum ersten Mal in ihrer Geschichte für die Endrunde qualifiziert hat, beweist nicht nur auf dem Platz, sondern auch durch das Interesse und die Spannung um sie herum Weltklasse und übertrifft dabei sogar die globalen Giganten.

Nach neuesten offiziellen Angaben hält das Duell Usbekistan gegen Kolumbien, das zur Gruppe K der Weltmeisterschaft gehört und von ganz Zentralasien mit Spannung erwartet wird, derzeit den höchsten und absolut besten Ticketverkaufsrekord des gesamten Turniers. Diese exklusiven Informationen wurden vom international anerkannten usbekischen Fußballexperten Alisher Nikimbaev über soziale Medien verbreitet.

Die Zahlen und Analysen des erfahrenen Experten dürften das Herz eines jeden usbekischen Fußballfans mit Stolz erfüllen:

„Basierend auf den ersten offiziellen Daten des Organisationskomitees des Turniers wurden für das bevorstehende spannende Aufeinandertreffen zwischen Usbekistan und Kolumbien bis zur aktuellen Stunde genau 74.725 Tickets verkauft. Überraschenderweise ist diese Zahl deutlich höher als das Volumen der verkauften Tickets für jedes andere Spiel der aktuellen Weltmeisterschaft.

Sogar das offizielle Eröffnungsspiel des Turniers, Mexiko gegen Südafrika (73.373 Tickets), und das intensive Duell zwischen den populären Mannschaften aus Brasilien und Marokko (73.719 Tickets) liegen bei der Ticketverkaufsgeschwindigkeit hinter dem Spiel mit unseren Vertretern zurück“, betont Alisher Nikimbaev.

Diese historischen Zahlen zeigen, wie sehr unsere im Ausland lebenden Landsleute, diejenigen, die aus allen Ecken der Welt angereist sind, sowie die leidenschaftlichsten Fans aus Südamerika diesem Spiel entgegenfiebern. Die „Weißen Wölfe“ unter der Leitung der italienischen Legende Fabio Cannavaro werden am 18. Juni ihr erstes historisches WM-Spiel im berühmten Stadion in Mexiko vor einer riesigen Kulisse von fast 75.000 Zuschauern bestreiten. Die „Usbekistan!“-Rufe von den Tribünen werden unseren Spielern zweifellos Flügel verleihen. Wir wünschen unseren Vertretern in diesem unvergesslichen Spiel nur den Sieg!

Verfolgen Sie die Details des historischen Spiels unserer Nationalmannschaft gegen Kolumbien, exklusive Berichte aus dem Trainingslager von Fabio Cannavaro und alle heißesten, rekordverdächtigen und sensationellen Nachrichten von der Weltmeisterschaft mit uns auf Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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