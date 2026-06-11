Cristiano Ronaldo mit schwierigem Spiel: Portugal besiegt Nigeria knapp

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Cristiano Ronaldo mit schwierigem Spiel: Portugal besiegt Nigeria knapp

Die portugiesische Nationalmannschaft sicherte sich in ihrem letzten Vorbereitungsspiel vor der Weltmeisterschaft 2026 einen 2:1-Sieg gegen Nigeria. Bei der Partie in Leiria stand der 41-jährige Cristiano Ronaldo im Mittelpunkt, doch der legendäre Stürmer konnte nicht seine gewohnte Effizienz zeigen und vergab mehrere gute Gelegenheiten. Dies berichtet Goal.com .

Der ehemalige Star von Manchester United und Real Madrid bleibt eine Schlüsselfigur im Team von Roberto Martinez, doch seine 65 Minuten auf dem Platz waren von Frustration geprägt. Ronaldo verpasste in der 9. Minute eine Flanke von Nelson Semedo und schoss später aus dem Strafraum am Tor vorbei. Diese Leistung hat unter Fans und Experten Diskussionen über seinen Stammplatz beim kommenden Turnier ausgelöst.

Dennoch betonte Cheftrainer Roberto Martinez, dass die lange Einsatzzeit des Kapitäns Teil einer geplanten Strategie war. Trotz acht Wechseln zur Halbzeit blieb Ronaldo als einziger Feldspieler auch in der zweiten Halbzeit auf dem Platz. Laut Martinez ist dies Teil eines speziellen Plans, um die körperliche Verfassung des Stürmers für die anspruchsvollen Gruppenspiele vorzubereiten.

Pedro Neto eröffnete den Torreigen in der 23. Minute, doch Akor Adams glich kurz vor der Pause aus. Die nigerianische Nationalmannschaft leistete trotz des Fehlens von Stars wie Victor Osimhen und Ademola Lookman erbitterten Widerstand. Die Entscheidung fiel in der 75. Minute durch den eingewechselten Francisco Conceicao, dessen präziser Schuss von der rechten Seite den Sieg besiegelte.

Damit reist die portugiesische Nationalmannschaft mit einem weiteren 2:1-Sieg, ähnlich wie gegen Chile, zur Weltmeisterschaft nach Nordamerika. Obwohl das Team gewann, bleiben Ronaldos Form und seine Torflaute die Hauptthemen der Diskussion.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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