Wataru Endo beendet Karriere in der japanischen Nationalmannschaft wegen Verletzung

Der Kapitän der japanischen Nationalmannschaft, Wataru Endo, hat eine überraschende Entscheidung getroffen. Der Mittelfeldspieler von Liverpool gab bekannt, dass er aufgrund einer chronischen Verletzung nicht für den Kader der Weltmeisterschaft 2026 nominiert wird und seine internationale Karriere beendet. Da er nicht rechtzeitig für das Turnier in Nordamerika fit wurde, entschied sich der Spieler, Platz für die Jugend zu machen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der 33-Jährige erlitt im Februar während eines Premier-League-Spiels gegen Sunderland eine schwere Beinverletzung. Seitdem hat er einen langen Reha-Prozess durchlaufen. Obwohl er für das letzte Saisonspiel von Liverpool auf die Bank zurückkehrte, wurde nach dem Beitritt zum Nationalmannschaftskader deutlich, dass er nicht bereit war, auf höchstem Niveau zu spielen.

In seiner Erklärung betonte Endo, dass der Abschied von der Nationalmannschaft schwer fiel, er aber an die Zukunft des Teams glaube. "Ich habe alles getan, um nach der Verletzung zurückzukehren, daher habe ich keine Reue. Es schmerzt, dass ich nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen kann, aber ich bin stolz darauf, wie sehr sich unser Team seit dem Turnier in Katar entwickelt hat", sagte der Mittelfeldspieler.

Der ehemalige Stuttgarter erklärte, dass er nun ein einfacher Fan der japanischen Nationalmannschaft werde. Er rief seine Teamkollegen zur Unterstützung auf und forderte das japanische Volk auf, sich hinter der Mannschaft zu vereinen. Endo fügte hinzu, er glaube fest daran, dass Japan eines Tages Weltmeister werden wird.