Nur noch wenige Momente trennen uns von den aufregenden und historischen Tagen der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Übersee. Während alle usbekischen Fans mit großer Hoffnung und Spannung auf das Debüt unserer Nationalmannschaft warten, erreichten uns sehr erfreuliche Nachrichten aus dem Lager unserer Auswahl. In den letzten Tagen kursierten besorgniserregende Gerüchte über den Gesundheitszustand und die WM-Teilnahme unseres wahren Anführers und begabten Mittelfeldspielers Jaloliddin Masharipov. Es gab sogar beunruhigende Berichte, dass der erfahrene Spieler aufgrund einer unerwarteten Verletzung aus dem endgültigen WM-Kader gestrichen werden könnte.

Insiderinformationen zufolge hatte unser begabter Flügelspieler mit Rückenproblemen zu kämpfen. Doch diese unangenehmen Nachrichten hielten unsere Fans nicht lange in Sorge.

Die Nummer 10 ist im Kader und bereit für den Kampf!

Die gute Nachricht für unsere Fans ist, dass Jaloliddin Masharipov trotz der Bedenken derzeit in den USA bei unseren Nationalspielern ist und weiter trainiert. Er ist nicht nur Teil des Kaders, sondern nahm auch aktiv am offiziellen Medientag und dem von der FIFA organisierten Fotoshooting teil. Unser begabter Spieler, in seinem traditionellen und geliebten Trikot mit der Nummer 10 posierte lächelnd in den Studios in Übersee. Dies zeigt seine Bereitschaft, die Teamstimmung zu heben und sich auf die bevorstehenden intensiven Spiele vorzubereiten.

Der bekannte Sportkommentator Davron Fayziev teilte exklusive Fotos über seinen offiziellen Telegram-Kanal und überbrachte den Fans die frohe Botschaft. Die Anwesenheit unseres Anführers im Kader wird die Moral und Stärke der „Weißen Wölfe“ zweifellos stärken.

Es ist erwähnenswert, dass die usbekische Nationalmannschaft, die zum ersten Mal in der Geschichte an der Endrunde der Weltmeisterschaft teilnimmt, ihr Debütspiel in der Gruppenphase gegen einen der stärksten und renommiertesten Vertreter Südamerikas bestreiten wird — die kolumbianische Nationalmannschaft. Dieses historische Spiel, auf das unser ganzes Land sehnsüchtig wartet, findet am 18. Juni um 07:00 Uhr Taschkenter Zeit statt. Wir wünschen unseren Jungs den Sieg, zusammen mit Millionen unserer Landsleute, die vor den Bildschirmen mitfiebern werden!

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