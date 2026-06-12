Die größten Stars der WM-Geschichte: Pelé führt, Messi auf Platz drei

Eine Rangliste der Spieler, die die größte Spur in der Geschichte der Weltmeisterschaft hinterlassen haben, wurde veröffentlicht, wobei Lionel Messi laut Planet Futbol nur den dritten Platz belegte.



Das Ranking berücksichtigt die Anzahl der WM-Teilnahmen, Trophäen, Tore, Spiele und den Einfluss auf das Turnier. Der erste Platz ging an Pelé. Die brasilianische Legende bleibt der einzige Spieler, der dreimal Weltmeister wurde. Er wurde 1958 im Alter von 17 Jahren Champion und führte Brasilien 1970 erneut zum Sieg.



Auf dem zweiten Platz landete Diego Maradona, der Argentinien bei der WM 1986 zum Titel führte. Lionel Messi wurde auf den dritten Platz gesetzt, da er mit Argentinien bei der WM 2022 in Katar gewann, im Finale gegen Frankreich einen Doppelpack erzielte und mit 26 Einsätzen bei Weltmeisterschaften einen Rekord aufstellte. Die weiteren Plätze belegen Ronaldo, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Garrincha, Franz Beckenbauer, Cafu und Miroslav Klose.