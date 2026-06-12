Die größten Stars der WM-Geschichte: Pelé führt, Messi auf Platz drei

·82·Sport
Die größten Stars der WM-Geschichte: Pelé führt, Messi auf Platz drei

Eine Rangliste der Spieler, die die größte Spur in der Geschichte der Weltmeisterschaft hinterlassen haben, wurde veröffentlicht, wobei Lionel Messi laut Planet Futbol nur den dritten Platz belegte.

Das Ranking berücksichtigt die Anzahl der WM-Teilnahmen, Trophäen, Tore, Spiele und den Einfluss auf das Turnier. Der erste Platz ging an Pelé. Die brasilianische Legende bleibt der einzige Spieler, der dreimal Weltmeister wurde. Er wurde 1958 im Alter von 17 Jahren Champion und führte Brasilien 1970 erneut zum Sieg.

Auf dem zweiten Platz landete Diego Maradona, der Argentinien bei der WM 1986 zum Titel führte. Lionel Messi wurde auf den dritten Platz gesetzt, da er mit Argentinien bei der WM 2022 in Katar gewann, im Finale gegen Frankreich einen Doppelpack erzielte und mit 26 Einsätzen bei Weltmeisterschaften einen Rekord aufstellte. Die weiteren Plätze belegen Ronaldo, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Garrincha, Franz Beckenbauer, Cafu und Miroslav Klose.

WeltmeisterschaftFußballPeléLionel MessiDiego Maradona
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Akmal Mozgovoy: „Wir alle warten sehnsüchtig auf die Weltmeisterschaft“Akmal Mozgovoy: „Wir alle warten sehnsüchtig auf die Weltmeisterschaft“Heute, 17:37Papst Leo XIV. wird Ehrenmitglied von Real MadridPapst Leo XIV. wird Ehrenmitglied von Real MadridHeute, 17:25Robbie Fowler besorgt über die Zukunft von Alexander Isak bei LiverpoolRobbie Fowler besorgt über die Zukunft von Alexander Isak bei LiverpoolHeute, 17:19Kairat verpflichtet berühmten spanischen StürmerKairat verpflichtet berühmten spanischen StürmerHeute, 17:09Brasilien hofft auf Vinicius Junior: Herausforderungen vor der WM 2026Brasilien hofft auf Vinicius Junior: Herausforderungen vor der WM 2026Heute, 16:33Chris Waddle: Harry Kane sollte bei England mehr Freiheiten genießenChris Waddle: Harry Kane sollte bei England mehr Freiheiten genießenHeute, 16:12
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan