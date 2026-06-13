Srečko Katanec ruft usbekische Fans dazu auf, keine zu hohen Erwartungen zu haben

Vor Beginn der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, auf die das ganze Land sehnsüchtig wartet, hat der ehemalige Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft und renommierte slowenische Experte Srečko Katanec eine herzliche Botschaft an unsere Fans gesendet. Bekanntlich leitete der erfahrene Trainer die „Weißen Wölfe“ bis Januar 2025 und legte ein solides Fundament für die historische Qualifikation unserer Mannschaft für die Weltmeisterschaft. Obwohl er sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegen musste, genießt Katanec bei der Fußballgemeinschaft und Millionen von Fans in unserem Land weiterhin großes Ansehen.

In seiner Botschaft rief der erfahrene slowenische Experte unsere Landsleute dazu auf, keinen übermäßigen Druck auf die Spieler auszuüben und den Status des Turniers richtig einzuschätzen.

„Erwarten Sie keine übermäßig großen Ergebnisse von der Mannschaft“

Srečko Katanec betonte, dass es für eine Debütantenmannschaft nach den Gesetzen des Fußballs eine sehr schwierige Aufgabe sei, gleich beim ersten Versuch die Giganten des Weltfußballs zu besiegen:

„Ich möchte dem gesamten Volk von Usbekistan und unseren wunderbaren Fans eine wichtige Sache sagen: Verlangen Sie von der Nationalmannschaft bei dieser Weltmeisterschaft keine sofortigen riesigen Siege oder extrem hohen Ergebnisse. Denn es ist für eine Mannschaft, die zum ersten Mal an einem solch hochkarätigen globalen Turnier teilnimmt, äußerst schwierig, bedeutende Erfolge zu erzielen.

Dies ist ein großes Fußballprojekt, ein langwieriger Prozess und ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung des nationalen Fußballs. Als ehemaliger Trainer bitte ich Sie nur um eines: Genießen Sie jede Sekunde und jeden Moment dieses historischen Wettbewerbs von ganzem Herzen.“

Nach Ansicht des slowenischen Experten wird es nicht einfach sein, sich in Gruppe K gegen das starke Kolumbien, den Weltgiganten Portugal und die physisch starke DR Kongo um einen Platz in der K.-o.-Runde zu kämpfen. Daher sollte die Teilnahme Usbekistans an seiner ersten Weltmeisterschaft als großes Fest gefeiert werden.

Aktueller Cheftrainer der Nationalmannschaft Vorbereitungsort Führungsspieler im Fokus Unsere Gegner in der Gruppenphase Das Motto des Cheftrainers Fabio Cannavaro (Italien) Atlanta (USA) Jaloliddin Masharipov (erholt sich von einer Verletzung) Kolumbien, Portugal, DR Kongo „Die Angst überwinden und wie Krieger spielen“

Aktuelle Nachrichten aus dem Lager von Cannavaro und die Mentalität der Krieger

In diesen Minuten absolviert die usbekische Nationalmannschaft unter der Leitung des legendären italienischen Experten Fabio Cannavaro in Atlanta, USA, die letzten technischen und taktischen Vorbereitungen für das entscheidende Auftaktspiel gegen Kolumbien. Eine leichte Sorge für den Trainerstab ist der Genesungszustand von Kapitän und Führungsspieler Jaloliddin Masharipov. Die Ärzte setzen alles daran, unseren erfahrenen Mittelfeldspieler für das Debütspiel fit zu machen.

Fabio Cannavaro seinerseits stimmt seine Spieler mental nur auf den Sieg ein und erwartet von ihnen furchtlosen Fußball auf dem Platz.

Cannavaros Versprechen an die Fans: „Dies ist die erste und unvergessliche Weltmeisterschaft in unserer Geschichte. Wir haben keinen zusätzlichen Druck und nichts zu verlieren. Ich habe meine Jungs gebeten, beim Betreten des Platzes jegliche Angst und Aufregung völlig zu vergessen. Während der 90 Minuten auf dem grünen Rasen müssen wir wie echte Krieger und Löwen für unser Volk kämpfen!“

Wir wünschen unserer Nationalmannschaft viel Erfolg bei diesem historischen Schritt auf US-amerikanischem Boden. Wie Srečko Katanec sagte, ist es an der Zeit, stolz zu sein und jede Sekunde dieses großen Fußballfestes zu genießen!

Verfolgen Sie das Training der usbekischen Mannschaft in Atlanta für die WM 2026, Cannavaros taktische Geheimnisse und die exklusivsten Fußballnachrichten mit uns auf Zamin!