Mit Beginn der Weltmeisterschaft 2026 sind neue Namen auf dem Transfermarkt aufgetaucht. Nach einer herausragenden Leistung im Spiel gegen Brasilien (1:1) hat der junge marokkanische Star Ayyoub Bouaddi die Aufmerksamkeit von Scouts weltweit auf sich gezogen. Insbesondere der englische Verein Arsenal hat laut Goal.com ernsthafte Bemühungen gestartet, den 18-jährigen Mittelfeldspieler zu verpflichten.

Bouaddi, ein Eigengewächs des OSC Lille, dominierte das Mittelfeld im MetLife Stadium. Berichten von Goal.com zufolge schätzt Arsenal-Trainer Mikel Arteta die technischen Fähigkeiten des Spielers sehr und sieht in ihm ein Hauptziel zur Verstärkung des Mittelfelds. Die Londoner stehen bereits seit mehreren Monaten in Kontakt mit dem Talent.

Transfergerüchte und Konkurrenz

Nicht nur Arsenal kämpft um Bouaddi, auch Giganten wie Paris Saint-Germain und Chelsea sind interessiert. Der Spieler selbst hält sich jedoch bei Transferfragen bedeckt. Auf die Frage des Journalisten David Ornstein zu einem Wechsel in die Premier League betonte der junge Star, dass sein Fokus voll auf der Nationalmannschaft liege.

"Im Moment gilt meine volle Konzentration der Weltmeisterschaft, und ich kann diese Frage nicht definitiv beantworten. Natürlich freue ich mich über das Interesse großer Vereine. Aber jetzt versuchen wir, mit Marokko im Turnier alles zu geben und das bestmögliche Ergebnis zu erzielen", erklärte Ayyoub Bouaddi.

Führung auf dem Platz und beeindruckende Statistiken

Gegen Brasilien zeigte Bouaddi eine für sein Alter erstaunlich reife und souveräne Leistung. Selbst als Real-Madrid-Star Vinicius Junior in seinem Strafraum Druck ausübte, bewahrte er die Ruhe. Statistiken zufolge berührte er den Ball 87 Mal – der Höchstwert in seinem Team.

Zudem sorgte das marokkanische Talent mit 53 Vorstößen für ständige Unruhe in der gegnerischen Abwehr. Neben seiner Profikarriere studiert Bouaddi Mathematik und beeindruckt Experten mit seinem Spielverständnis. Sollte Arsenal diesen Transfer realisieren, könnte Mikel Arteta einen der stärksten Mittelfeldspieler der Zukunft gewinnen.