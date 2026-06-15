Real Madrid verpflichtet Chelsea-Verteidiger Marc Cucurella für 52 Millionen Pfund

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Real Madrid verpflichtet Chelsea-Verteidiger Marc Cucurella für 52 Millionen Pfund

Der spanische Verein Real Madrid hat den Transfer des Chelsea-Verteidigers Marc Cucurella offiziell abgeschlossen. Der Deal im Wert von 52 Millionen Pfund (ca. 60 Millionen Euro) ist der erste große Neuzugang unter dem zurückgekehrten Cheftrainer Jose Mourinho. Der spanische Nationalspieler kehrt nach fünf Jahren in der englischen Premier League in seine Heimat zurück. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Nach seiner Rückkehr ins Santiago Bernabéu hatte Jose Mourinho die Verstärkung der Linksverteidiger-Position als Priorität festgelegt. Die Verpflichtung des 26-Jährigen unterstreicht die Absicht der "Königlichen", den Kader nach zwei titellosen Spielzeiten grundlegend zu erneuern. Laut The Guardian bildet diese Investition das Fundament für Mourinhos neue Defensivreihe.

Langfristiger Vertrag und neues Projekt

Die Führung von Real Madrid setzt auf eine langfristige Zusammenarbeit mit dem spanischen Verteidiger. In einer offiziellen Mitteilung bestätigte der Verein einen Sechsjahresvertrag mit Marc Cucurella bis zum 30. Juni 2032. Der Europameister von 2024 befindet sich derzeit bei seiner Nationalmannschaft und wird nach Ende des Turniers direkt zum Team stoßen.

Auch der Chelsea FC bestätigte den Abgang des Spielers und bedankte sich bei ihm. Die Londoner hoben in ihrer Stellungnahme hervor, dass Cucurella, der 2022 von Brighton kam, zum Gewinn der UEFA Conference League und der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft beitrug. Während seiner Zeit an der Stamford Bridge entwickelte er sich zu einer festen Größe.

Hintergründe und Spannungen des Transfers

Obwohl Cucurella auf dem Platz überzeugte, hatte sich sein Verhältnis zur Chelsea-Führung in den letzten Monaten deutlich abgekühlt. Der Spieler kritisierte offen die Ausrichtung des Vereins und bezeichnete das Ausscheiden aus der Champions League gegen PSG als Folge von "Unerfahrenheit". Auch seine Unzufriedenheit über den Abgang von Enzo Maresca verbarg er nicht.

Interessanterweise hatte Marc Cucurella zuvor erklärt, es sei schwer, ein Angebot seines Jugendvereins Barcelona abzulehnen. Doch das persönliche Interesse von Jose Mourinho und das entschlossene Handeln von Real Madrid führten dazu, dass der Transfer zugunsten der Madrilenen ausfiel. Nun beginnt der spanische Verteidiger ein neues Kapitel bei den "Blancos".

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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