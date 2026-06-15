Der Londoner Tottenham Rechtsverteidiger Pedro Porro hat seinen laufenden Vertrag beim Verein verlängert. Der neue Vertrag des spanischen Fußballers läuft bis 2031. Diese Entscheidung beendet die Transfergerüchte um den Spieler und durchkreuzt die Pläne der Top-Klubs, die ihn verpflichten wollten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut BBC hatte der 26-jährige Verteidiger noch zwei Jahre Restlaufzeit bei seinem vorherigen Vertrag. Seine hervorragende Form in den letzten Spielzeiten und seine wichtige Rolle im Team veranlassten die Führung jedoch zum Handeln. Tottenham sieht in Porro den Grundpfeiler eines langfristigen Projekts und hat alles unternommen, um ihn im Verein zu halten.

Pedro Porro kam im Januar 2023 auf Leihbasis vom portugiesischen Verein Sporting CP zum Londoner Klub. Im Sommer desselben Jahres kauften die "Spurs" seine Transferrechte für 40 Millionen Pfund. Seitdem hat sich der Spanier als Stammspieler etabliert und kam auf insgesamt 152 Einsätze.

Interesse der Giganten und Lob vom Trainer

In den letzten Monaten war Pedro Porro einer der Protagonisten auf dem Transfermarkt. Laut Goal.com,undhatten ernsthaftes Interesse an den Diensten des Verteidigers gezeigt. Während die Madrilenen ihn als würdigen Nachfolger für Dani Carvajal sahen, war Pep Guardiola überzeugt, dass er perfekt in seine taktischen Schemata passen würde. Der neue Vertrag ist ein unerwarteter Rückschlag für diese Vereine.

Cheftrainer Roberto De Zerbi lobte die Entscheidung des Spielers. Der Trainer betonte, dass Porro einer der besten Akteure der Premier League sei, nicht nur in der Defensive, sondern auch im Spielaufbau. "Pedro ist sehr wichtig für uns. Seine technische Finesse und sein täglicher Arbeitseifer sind bewundernswert. Er versteht Fußball sehr intelligent", fügte De Zerbi hinzu.

Letzte Saison Tottenham war zwar schwierig, aber Porro zeigte Beständigkeit. Er absolvierte 47 Spiele in allen Wettbewerben und war damit der meist eingesetzte Spieler des Teams. Seine körperliche Verfassung und Ausdauer sind entscheidend für die neue Strategie des Vereins.

Diese Einigung Tottenham ist ein strategischer Sieg für. Durch das Halten seiner besten Leistungsträger hat der Verein gezeigt, dass er in der nächsten Saison um die Champions-League-Plätze und Titel kämpfen will. Dass Porro bis 2031 bleibt, ist auch eine großartige Nachricht für die Fans.