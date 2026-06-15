Der Verteidiger von Real Madrid, Raul Asensio, äußerte sich zu den Meldungen über die Rückkehr des portugiesischen Spezialisten Jose Mourinho und betonte, dass diese Ernennung der richtige Schritt sei, um die Dominanz des Vereins im spanischen Fußball wiederherzustellen. Laut dem jungen Verteidiger wird der als "The Special One" bekannte Trainer eine besondere Leidenschaft und einen Siegergeist in das Team bringen. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In einem Interview mit El Desmarque erinnerte sich Asensio an Mourinhos erste Zeit in Madrid (2010–2013). Damals gelang es dem Trainer, die absolute Dominanz von Barcelona zu brechen und die "DNA" von Real Madrid zu verändern. Raul Asensio gab zu, dass der in dieser Zeit geformte aggressive und kompromisslose Spielstil seine Entwicklung als Fußballer stark beeinflusst hat.

Mourinho und das Streben nach Rekorden

Die Fans von Real Madrid verbinden die Rückkehr des portugiesischen Trainers mit der historischen Saison 2011-2012. Damals stellte der "Königliche Club" unter Jose Mourinho mit 100 Punkten in La Liga und 121 erzielten Toren einen Rekord auf. Asensio ist überzeugt, dass es im Rahmen des neuen Projekts möglich ist, diese Ergebnisse zu wiederholen und erneut über Barcelona zu triumphieren.

"Ich habe gesehen, wie er dieses Team verändert hat, wie er Wettbewerbsfähigkeit, Wut und Widerstandsfähigkeit in den Verein gebracht hat. Ich glaube, dass diese Eigenschaften mich als Spieler geformt haben. Ein neues Projekt mit Mourinho ist sehr aufregend, und ich erwarte den Saisonstart mit Vorfreude", fügte der 23-jährige Verteidiger hinzu.

Laut Goal.com ist Raul Asensio auf die hohe Intensität und die emotionalen Veränderungen vorbereitet, die Mourinho fordert. Obwohl er aus der Akademie des Vereins stammt, strebt er danach, sich unter dem erfahrenen Trainer zu beweisen und einen festen Platz in der Startelf zu erobern.

Derzeit hat sich die Atmosphäre rund um den Madrider Club bereits verändert. Es wird erwartet, dass Mourinhos Rückkehr nicht nur taktische Änderungen bringt, sondern auch den psychologischen Zustand der Spieler auf eine neue Stufe hebt. Für junge Spieler wie Asensio könnte die Zusammenarbeit mit einem Trainer dieses Kalibers der wichtigste Wendepunkt ihrer Karriere sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Real Madrid mit Jose Mourinho beabsichtigt, seine Hegemonie nicht nur in der spanischen Meisterschaft, sondern auch auf europäischer Ebene wiederherzustellen. Asensios Worte zeigen, dass das Vertrauen in den neuen Trainer innerhalb des Teams hoch ist.