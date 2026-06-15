Maurizio Sarri, einer der bekanntesten und eigenwilligsten Trainer des italienischen Fußballs, ist offiziell in den Profifußball zurückgekehrt. Der Verein Atalanta aus Bergamo gab bekannt, dass eine Einigung mit dem 67-jährigen Trainer erzielt wurde. Nachdem er Lazio verlassen hatte und eine Zeit lang ohne Engagement war, ist Sarri nun Teil der Nerazzurri-Familie. Dies berichtet Goal.com Bericht heißt es.

In einer offiziellen Erklärung des Vereins wurde mitgeteilt, dass Maurizio Sarri die Position des technischen Direktors der ersten Mannschaft und des Cheftrainers übernimmt. Die Atalanta-Führung beabsichtigt, die hohe Dynamik der letzten Jahre beizubehalten, indem sie auf seine reiche Erfahrung und seine Erfolge auf europäischer Ebene setzt. Dass Sarri in seiner professionellen Karriere an über 800 Spielen beteiligt war, bezeugt seine enorme Erfahrung.

Sarrismo-Stil in Bergamo

Maurizio Sarri ist bekannt für seinen offensiven und auf kurzen Pässen basierenden Spielstil, der als "Sarrismo" bezeichnet wird. Seine Karriere begann in den unteren Ligen und erreichte durch Erfolge bei Empoli und Napoli ihren Höhepunkt. Insbesondere während seiner Zeit in Neapel erregte er weltweite Aufmerksamkeit, indem er Juventus eine ebenbürtige Konkurrenz bot.

Die Trophäensammlung des italienischen Spezialisten ist ebenfalls beachtlich. Mit dem englischen Club Chelsea gewann er die Europa League, und mit Juventus gelang ihm die Meisterschaft in der Serie A. Laut Ixbt.com glauben die Eigentümer von Atalanta, die Familien Percassi und Paluca, dass Sarris Siegermentalität das Team auf eine neue Stufe heben wird.

Atalanta hat sich in den letzten Jahren im italienischen und europäischen Fußball etabliert und kämpft regelmäßig um Plätze in der Champions League und der Europa League. Der Start im Gewiss Stadium wird für Sarri nicht einfach werden, da die Fans und die Vereinsführung nicht nur attraktiven Fußball, sondern auch stabile Ergebnisse erwarten.

Zur Erinnerung: Sarris Abschied von Lazio kam unerwartet. Beim römischen Club führte er das Team erfolgreich auf den zweiten Platz der Serie A und erreichte die K.-o.-Phase der Champions League. Nun steht er vor der Aufgabe, mit Atalanta neue Siege zu erringen. Die Vereinsführung hieß den Spezialisten herzlich willkommen und erklärte ihre Bereitschaft, ihn in jeder Hinsicht zu unterstützen.