Nani: Portugals Nationalmannschaft bereit, alles für Cristiano Ronaldo zu geben

Der ehemalige portugiesische Star Nani zeigte sich zuversichtlich, dass die Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 über ihre Grenzen hinausgehen wird, um Cristiano Ronaldo zu unterstützen. Er glaubt, dass seine Teamkollegen alles tun werden, damit der legendäre Stürmer den einzigen fehlenden Titel seiner Karriere gewinnen kann. Dies berichtete Goal.com Meldung berichtet.

Im Podcast des Portugal Football Summit sprach Nani hoch über das Potenzial des aktuellen Kaders. Laut O Jogo betonte der ehemalige Manchester United-Spieler, dass in der Nationalmannschaft ein perfektes Gleichgewicht zwischen Erfahrung und jungen Talenten entstanden sei. Dies soll als wichtiges Fundament für den Turniersieg dienen.

Unter der Führung von Cristiano Ronaldo hat Portugal bereits mehrere große Erfolge gefeiert. Das Team wurde 2016 Europameister und gewann 2019 sowie 2025 die Nations League. Nani erklärte, dass der Zusammenhalt des Teams und die Einheit für ein gemeinsames Ziel der Schlüssel zum Sieg seien.

Ronaldos Einfluss und Teamgeist

"Ronaldos Präsenz auf dem Platz hat eine enorme Wirkung. Er spornt die anderen Spieler an, ein Stück mehr für ihn, für das Team und für die Nationalmannschaft zu arbeiten. Denn hier gibt es eine wunderschöne Geschichte, und wir alle sind ein Teil davon", sagte Nani. Seiner Meinung nach kann Cristiano Fans nicht nur in Portugal, sondern weltweit vereinen.

Zudem würdigte Nani die Rolle des Manchester United-Mittelfeldspielers Bruno Fernandes. Er betonte, dass Brunos Siegeshunger und sein Bestreben, der Beste auf seiner Position zu sein, entscheidende Faktoren für Portugal seien. Das Team kann in jeder Situation auf seine Hilfe zählen.

Bevorstehendes Duell gegen Usbekistan

Die portugiesische Nationalmannschaft beginnt ihren Weg bei der Weltmeisterschaft in Gruppe K mit einem Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo. Eine der interessantesten Begegnungen der Gruppenphase für die Schützlinge von Roberto Martinez findet nächsten Dienstag statt. An diesem Tag treffen die Portugiesen auf die usbekische Nationalmannschaft.

Das letzte Gruppenspiel wird am 28. Juni gegen Kolumbien ausgetragen. Mit den Hoffnungen von Millionen von Fans auf den Schultern wollen Cristiano Ronaldo und seine Teamkollegen ihre Ambitionen von der ersten Minute an zeigen. Laut Goal.com bereitet sich das Team derzeit in bester Stimmung vor.