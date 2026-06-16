Ruben Amorim setzt Karriere in Italien fort: Portugiesischer Spezialist wird Cheftrainer von AC Mailand

Der italienische Verein AC Mailand hat offiziell die Verpflichtung von Ruben Amorim bekannt gegeben, der nach einer erfolglosen Zeit beim Manchester United arbeitslos war. Der portugiesische Spezialist ersetzt Massimiliano Allegri an der Spitze der "Rossoneri". Diese Ernennung wird als wichtiger Schritt gewertet, um AC Mailand aus der Krise der letzten Jahre zu führen und auf einen neuen taktischen Stil umzustellen. Dies berichtet Goal.com berichtet heißt es.

Laut Goal.com hat der 41-jährige Trainer im San Siro einen Zweijahresvertrag unterschrieben, der bis 2028 läuft. Gemäß der Vereinbarung erhält Ruben Amorim ein Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro. Der Vertrag sieht zudem zusätzliche Boni vor, die an die Qualifikation der Mannschaft für die Champions League gekoppelt sind. Dies verdeutlicht, dass dies die erste und wichtigste Aufgabe ist, die die Vereinsführung von Mailand an den Trainer stellt.

Neues taktisches Projekt und Ziele

AC Mailand hat in den letzten zwei Spielzeiten das prestigeträchtigste Turnier Europas, die Champions League, verpasst. In der nächsten Saison wird das Team in der Europa League antreten. Gerry Cardinale, Leiter von RedBird Capital Partners, betonte bei der Vorstellung von Amorim, dass dessen moderne Fußballphilosophie perfekt zu den zukünftigen Zielen des Vereins passe. Seinen Worten zufolge habe Ruben Amorim beim Sporting CP bewiesen, dass er ein innovativer und ambitionierter Trainer ist.

Ruben Amorims Spielstil basiert auf hohem Pressing, ballbesitzorientiertem Offensivfußball und schnellen Umschaltspielen. Es wird erwartet, dass dies neue Möglichkeiten für die führenden Spieler des Teams, wie Christian Pulisic, eröffnet. Die Führung von AC Mailand zeigt großes Vertrauen in die Fähigkeit des portugiesischen Spezialisten, mit jungen Spielern zu arbeiten und diese zu entwickeln.

Interessanterweise hatte Ruben Amorim nach seinem Abschied von Manchester United geplant, sich eine kurze Auszeit zu gönnen. Das Angebot des siebenfachen Europameisters ließ ihn jedoch umkehren. "Ein so geschichtsträchtiger und prestigeträchtiger Verein wie AC Mailand zu führen, war schon immer mein Traum. Ich weiß genau, was diese Farben bedeuten, und nehme diesen Ruf mit großer Verantwortung an", betonte der Trainer in seinem ersten Interview.

Finanzielle Entlastung für Manchester United

Dass Amorim so schnell eine neue Stelle fand, war auch für Manchester United ein unerwartetes Geschenk. Wäre der Trainer weiterhin arbeitslos geblieben, hätte der englische Club ihm eine Abfindung in Höhe von 16,7 Millionen Pfund zahlen müssen. Nun hat die Einigung mit AC Mailand diese finanzielle Last von den Schultern der "Red Devils" genommen.

Derzeit arbeitet die Führung von AC Mailand nicht nur an der Neubesetzung des Trainers, sondern auch an der Erneuerung der Verwaltungsstruktur. Der Verein prüft Markus Kroosche und Devin Ozek als Kandidaten für die Position des neuen Sportdirektors. Dieses neu zu formierende Tandem wird sich um den grundlegenden Umbau des Kaders und die Wiederherstellung des früheren Status in der Serie A sowie auf internationaler Ebene kümmern.