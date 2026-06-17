Der ehemalige Cheftrainer der russischen Nationalmannschaft, Stanislav Tschereschow, teilte seine Gedanken zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada mit. Der renommierte Experte sprach über das erweiterte WM-Format, neue Teilnehmer, die usbekische Nationalmannschaft und die Turnierfavoriten.

Tschereschow erklärte, dass er die Erhöhung der Teamanzahl auf 48 und die Teilnahme neuer Nationalmannschaften an der Weltmeisterschaft positiv bewertet. Seiner Meinung nach haben Curaçao oder andere Debütanten dieses Recht verdient, wenn sie sich nach den aktuellen Reglementen qualifiziert haben.

„Im Allgemeinen stehe ich der Erweiterung des WM-Formats und dem Erscheinen neuer Nationalmannschaften positiv gegenüber. Ich bin nicht gegen Curaçao oder andere Teams. Sie haben sich auf Basis des aktuellen Reglements qualifiziert. Also haben sie es verdient“, sagte Tschereschow.

Gleichzeitig erinnerte sich der Experte an Zeiten, in denen die Qualifikation für große Turniere wesentlich schwieriger war. Er merkte an, dass früher auch bei der Europameisterschaft die Teilnehmerzahl viel geringer war und der Weg dorthin einen extrem harten Wettbewerb erforderte.

„Andererseits erinnere ich mich an Zeiten, in denen es viel schwieriger war, sich für ein großes Turnier zu qualifizieren. Bei der Europameisterschaft gab es zwei Gruppen mit jeweils vier Teams. Um dorthin zu gelangen, war ein ernsthafter Kampf nötig. Die Konkurrenz war sehr stark, jeder musste harte Prüfungen bestehen“, sagte er.

Laut Tschereschow weitet sich die Geografie des Fußballs derzeit aus. Mehr Länder haben die Chance, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Das ist für die Fans interessant und bringt neue Farben in das Turnier. Die Grundforderung bleibt jedoch gleich: Jedes Team, das die WM erreicht, muss eine Leistung erbringen, die dem Niveau des Turniers entspricht.

„Jetzt ist die Anzahl der Teams gestiegen. Wir werden sehen. Das Wichtigste ist, dass sie dem Niveau des Turniers entsprechen“, betonte der Experte.

Stanislav Tschereschow ging auch auf einige Gruppen der WM 2026 ein. Er gab an, dass die Gruppe F mit den Niederlanden, Japan, Schweden und Tunesien großes Interesse wecke. In dieser Gruppe treffen europäische, asiatische und afrikanische Fußballschulen aufeinander, weshalb jedes Spiel eine eigene Spannung besitzen könnte.

Der Experte erwähnte, dass er die usbekische Nationalmannschaft mit besonderem Interesse verfolgt. Er betonte, dass er den ehemaligen Cheftrainer Timur Kapadze gut kennt und die Arbeit, die dieser mit der Nationalmannschaft geleistet hat, respektiert.

„Ich verfolge auch die usbekische Nationalmannschaft mit Interesse. Ich kenne den ehemaligen Cheftrainer Timur Kapadze gut. Als junger Experte hat er die Nationalmannschaft zu einem großen Turnier geführt und auch mit der Olympia-Mannschaft gearbeitet“, sagte Tschereschow.

Seinen Worten zufolge gab es Kontakte zu Kapadze und seinem Stab. Seine Assistenten kamen, um Rat zu suchen und junge Spieler zu beobachten. Tschereschow verbarg nicht, dass er gewünscht hätte, dass Timur Kapadze seine Arbeit fortsetzt, merkte jedoch an, dass solche Entscheidungen vom Verband getroffen werden.

„Wir standen in Kontakt. Seine Assistenten kamen zu uns, baten um Rat und beobachteten junge Fußballer. Ich hätte gewollt, dass Timur seine Arbeit fortsetzt, aber die Entscheidung liegt beim Verband“, sagte der ehemalige Trainer der russischen Nationalmannschaft.

Bekanntlich wurde nach der Qualifikation der usbekischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft der Italiener Fabio Cannavaro als Cheftrainer ernannt. Cannavaro, Sieger der Weltmeisterschaft 2006, führt die „Weißen Wölfe“ nun in ihrer historischen WM-Premiere.

Tschereschow gab ebenfalls an, dass er die Spiele der usbekischen Nationalmannschaft unter Cannavaro verfolgen werde.

„Jetzt hat Fabio Cannavaro die Leitung der usbekischen Nationalmannschaft übernommen. Natürlich werde ich dieses Team beobachten“, sagte er.

Für die usbekischen Fans ist dies eine interessante Anerkennung. Die Teilnahme der Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft weckt nicht nur im eigenen Land, sondern auch in benachbarten und anderen Fußballnationen großes Interesse. Die Nationalmannschaft tritt zum ersten Mal auf der WM-Bühne auf, und jedes Spiel zeigt eine neue Phase des usbekischen Fußballs.

Tschereschow äußerte sich auch zu den Turnierfavoriten. Er sagte, es sei schwierig, zu Beginn der Weltmeisterschaft genau vorherzusagen, welches Team den besten Fußball zeigen wird. Es gibt immer Favoriten, aber die WM ist ein Wettbewerb, bei dem jedes Team ein unerwartetes Ergebnis erzielen kann.

„Es ist schwer zu sagen, wer zu Beginn des Turniers den besten Fußball zeigen wird. Es gibt immer Favoriten, aber die Weltmeisterschaft ist ein Turnier, bei dem jedes Team eine Sensation auslösen kann“, sagte der Experte.

Dieser Gedanke drückt den Geist der Weltmeisterschaft sehr gut aus. Große Namen, starke Kader und Buchmacher-Prognosen sind wichtig, aber jede Minute auf dem Platz kann ein neues Ereignis hervorbringen. In der WM-Geschichte gab es viele Fälle, in denen Favoriten in frühen Phasen ausschieden und Debütanten die ganze Welt in Staunen versetzten.

Interessanterweise wählte Tschereschow, als er gefragt wurde: „Wer wird der Sieger der Weltmeisterschaft 2026?“, nicht die erwarteten Namen Spanien, Frankreich oder Argentinien, sondern die niederländische Nationalmannschaft.

„Als ich gefragt wurde, wer der Sieger der WM 2026 sein wird, antwortete ich: Die Niederlande. Einige waren über meine Antwort überrascht“, sagte er.

Tschereschow sagte, dass viele Spanien, Frankreich oder Argentinien als Favoriten nennen. Er wollte eine andere Meinung als die anderen äußern und wählte daher die Niederlande.

„Viele nennen Spanien, Frankreich oder Argentinien. Ich habe die Niederlande genannt – um mich von anderen abzuheben. So gehe ich an die Sache heran“, fügte Stanislav Tschereschow hinzu.

Die niederländische Fußballschule zeichnet sich seit jeher durch taktische Kultur, technische Vorbereitung und hochkarätige Spieler aus. Die „Oranje“ haben in der Geschichte mehrmals das WM-Finale erreicht, aber noch nie die Trophäe gewonnen. Daher ist Tschereschows Vorhersage einerseits unerwartet, andererseits aber nicht widersprüchlich zur Fußballlogik.

Bei der WM 2026 gibt es viel Spannung. Das Format wurde erweitert, neue Teams sind dabei, es gibt viele Favoriten und Debütanten sind bereit, sich zu beweisen. Für Usbekistan hat dieses Turnier historische Bedeutung. Die Nationalmannschaft unter Fabio Cannavaro wird zum ersten Mal unter den Augen der ganzen Welt bei einer WM antreten.

Tschereschows Gedanken zeigen, dass auch unter internationalen Fußballexperten Interesse an der usbekischen Nationalmannschaft besteht. Nun haben die „Weißen Wölfe“ eine Aufgabe: sich auf der großen Bühne würdig zu präsentieren, zu beweisen, dass sie keine leichte Beute für die Gegner sind, und den Fans Stolz zu schenken.