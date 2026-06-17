Mit dem Beginn der Gruppenphase der Weltmeisterschaft haben auf den Plätzen des 'Mundial' wahrhaft intensive und kompromisslose Kämpfe begonnen. Die Spiele der ersten Runde der Gruppe K stehen nicht nur im Mittelpunkt von Millionen von Fußballfans, sondern auch von erfahrenen Sportexperten. Insbesondere vor dem wichtigen Spiel gegen den europäischen Giganten Portugal nahm der Cheftrainer der Nationalmannschaft der DR Kongo, Sébastien Desabre, an einer Pressekonferenz teil und teilte seine Gedanken zum bevorstehenden Aufeinandertreffen mit.

Obwohl der 49-jährige erfahrene französische Spezialist die Stärke und das Prestige des Gegners hoch lobte, verschwieg er nicht, dass seine Mannschaft bestens auf diesen Kampf vorbereitet ist und eine Überraschung bereitgehalten hat.

"In der Rolle des Außenseiters zu spielen, gibt uns zusätzliche Kraft"

Der Nationaltrainer betonte während der Pressekonferenz, dass im Fußball jedes Ergebnis möglich sei und dass die Favoritenrolle auf dem Papier auf dem Platz keine Bedeutung habe:

"Das ist das Schöne am Spiel der Millionen – kein Ergebnis kann im Voraus garantiert werden. Sicher, es ist für alle offensichtlich, welche Nationalmannschaft heute der Favorit und welche die Schwächere (Außenseiter) ist. Wir betreten das Feld als die Nummer zwei, aber wir lieben es, aus dieser Position heraus zu agieren. Dass wir unseren ersten Schritt im Turnier gegen eine der stärksten und geschicktesten Nationalmannschaften der Welt machen, setzt uns keinen zusätzlichen psychischen Druck aus. Denn dieses Aufeinandertreffen ist nur eines von insgesamt drei Spielen in der Gruppenphase."

In der folgenden sportlichen Analysetabelle können Sie sich näher mit der Hauptstrategie, den Gruppenaufgaben und den taktischen Zielen des DR Kongo-Cheftrainers Sébastien Desabre bei der WM 2026 vertraut machen:

Plan der DR Kongo Nationalmannschaft Hauptziel im Turnier Taktik für das morgige Spiel Trainerschule und Alter • Agieren völlig frei von Druck

• Effektive Nutzung der Außenseiterrolle

• Keine Angst vor den Stars des Gegners • Nächste Phase: Play-off-Qualifikation

• Benötigte Punkte: 3 oder 4 Punkte sammeln

• Gegner: Portugal, Kolumbien, Usbekistan • Intensität auf hohem Niveau halten

• Auf physische Überlegenheit setzen

• Um jeden Zentimeter des Platzes kämpfen • Name: Sébastien Desabre

• Alter: 49 Jahre

• Nationalität: Französischer Spezialist

"Unser Ziel ist es, einen Play-off-Platz zu sichern"

Während der französische Spezialist die Fähigkeiten seiner Schüler hoch lobte, gab er bekannt, dass sie auch in den Spielen gegen die anderen Gruppengegner, insbesondere gegen die Nationalmannschaften von Kolumbien und Usbekistan, mit der gleichen Leidenschaft und Intensität spielen würden:

"Unsere Hauptaufgabe bei diesem großen Turnier ist es, die Hürde der Gruppenphase erfolgreich zu nehmen und ein Ticket für die nächste Runde zu ergattern. Dafür müssen wir mindestens drei oder vier Punkte auf unserem Konto verbuchen. Daher werden wir sowohl im heutigen Spiel als auch in den kommenden Begegnungen gegen Kolumbien und Usbekistan mit der gleichen hohen Geschwindigkeit, physischen Kraft und starkem Druck (Intensität) um den Sieg kämpfen."

Fazit der Zamin-Sportkommentatoren: Solche ruhigen und besonnenen Gedanken des DR Kongo-Cheftrainers vor dem Spiel deuten darauf hin, dass sie eine ernsthafte Überraschung gegen den europäischen Giganten vorbereitet haben. Der Wunsch der physisch starken Afrikaner, ohne Angst und mit hoher Intensität gegen Portugal zu spielen, wird auch für unsere Gruppenkollegen, die usbekische Nationalmannschaft, eine gute Gelegenheit sein, die tatsächliche Stärke der Gegner einzuschätzen. Wir wünschen den afrikanischen Vertretern ein schönes Spiel in der heutigen schwierigen Begegnung!

Verfolgen Sie die spektakulärsten Aussagen der Weltmeisterschaft, heiße Interviews und jede Bewegung der Gegner in unserer Gruppe immer gemeinsam mit uns auf den Zamin-Seiten!