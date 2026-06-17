Drei Publikationen prognostizieren Uzbekistans Aufstellung gegen Kolumbien

Die von Fabio Cannavaro geführte Nationalmannschaft von Usbekistan beginnt ihre historische Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit einem Spiel gegen Kolumbien. Für die „Weißen Wölfe“ ist dies nicht nur das erste Spiel des Turniers, sondern hat als erstes WM-Spiel in der Geschichte des Landes eine besondere Bedeutung.

Da der wichtige Zusammenstoß näher rückt, veröffentlichen internationale Sportpublikationen die potenziellen Aufstellungen. Sporting News, Sports Illustrated und Sports Mole haben ihre Prognosen zu den Spielern präsentiert, die für Usbekistan und Kolumbien von der ersten Minute an auf dem Platz stehen könnten.

Bemerkenswert ist, dass die Ansichten aller drei Quellen zur Aufstellung der usbekischen Nationalmannschaft fast identisch sind. Die Publikationen vermuten, dass Fabio Cannavaro im Spiel gegen Kolumbien ein taktisches 3-4-2-1-System wählen könnte.

Laut Sporting News wird Otkir Yusupov das usbekische Tor bewachen. In der Verteidigungslinie könnten Farrux Sayfiyev, Abdulqodir Abdullayev, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov und Sherzod Nasrullayev zum Einsatz kommen.

Im Mittelfeld werden Akmal Mozgovoy und Otabek Shukurov agieren, während in der Offensive Abbosbek Fayzullayev, Oston Orunov und Kapitän Eldor Shomurodov erwartet werden.

Sporting News gab die voraussichtliche Aufstellung Usbekistans wie folgt an:

Yusupov, Sayfiyev, Abdullayev, Husanov, Ashurmatov, Nasrullayev, Mozgovoy, Shukurov, Fayzullayev, Orunov, Shomurodov.

Für die kolumbianische Nationalmannschaft wird erwartet, dass Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Jhon Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz und Luis Suárez auf dem Platz stehen.

Sports Illustrated sieht Usbekistan ebenfalls in einem 3-4-2-1-Schema. Demnach wird Otkir Yusupov im Tor stehen. In der Dreier-Innenverteidigung agieren Rustam Ashurmatov, Abdulqodir Abdullayev und Abduqodir Husanov.

Auf den Flügeln könnten Sherzod Nasrullayev und Farrux Sayfiyev spielen, im Zentrum Akmal Mozgovoy und Otabek Shukurov. Hinter der Offensive werden Oston Orunov und Abbosbek Fayzullayev positioniert. In der vordersten Linie wird die Rolle des Hauptstürmers Eldor Shomurodov übertragen.

Die von Sports Illustrated prognostizierte Aufstellung Usbekistans:

Otkir Yusupov, Rustam Ashurmatov, Abdulqodir Abdullayev, Abduqodir Husanov, Sherzod Nasrullayev, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Farrux Sayfiyev, Oston Orunov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov.

Die Publikation führte die kolumbianische Nationalmannschaft in einem taktischen 4-2-3-1-System auf. Im Tor Camilo Vargas, in der Verteidigung Jhon Mojica, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez und Daniel Muñoz.

Im defensiven Mittelfeld werden Richard Ríos und Jefferson Lerma positioniert. Vor ihnen werden Luis Díaz, James Rodríguez und Jhon Arias spielen, während Luis Suárez im Zentrum des Angriffs agiert.

Die Aufstellung Kolumbiens in der Version von Sports Illustrated:

Camilo Vargas, Jhon Mojica, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Daniel Muñoz, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Suárez.

Die Prognose von Sports Moleweicht nicht von den Meinungen der beiden oben genannten Quellen ab. Auch hier wird erwartet, dass Cannavaro im Spiel gegen Kolumbien auf Yusupov, Sayfiyev, Abdullayev, Husanov, Ashurmatov, Nasrullayev, Mozgovoy, Shukurov, Fayzullayev, Orunov und Shomurodov setzt.

Als potenzielle Aufstellung Kolumbiens wurden die Namen Vargas, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica, Lerma, Ríos, Arias, Rodríguez, Díaz und Suárez genannt.

Dass alle drei Publikationen fast die gleiche Aufstellung gewählt haben, gibt einen gewissen Hinweis auf den Spielplan Usbekistans. Cannavaro könnte durch drei Innenverteidiger Dichte in der Defensive schaffen und von den Flügelspielern gleichermaßen Aktivität in Defensive und Offensive fordern.

Abduqodir Husanov wird erwartet, eine der wichtigsten Stützen in der Verteidigung gegen die schnellen Angreifer Kolumbiens zu sein. Seine Geschwindigkeit, körperliche Fitness und Entschlossenheit in Duellen werden wichtig sein, um gefährliche Spieler wie Luis Díaz zu stoppen.

Im Zentrum des Spielfelds könnte die Aufgabe von Mozgovoy und Shukurov darin bestehen, das Spieltempo Kolumbiens zu drosseln, James Rodríguez keine Bewegungsfreiheit zu lassen und bei Ballgewinn schnell zum Gegenangriff überzugehen.

Die Geschwindigkeit und das Dribbling von Oston Orunov und Abbosbek Fayzullayev werden wahrscheinlich zur Hauptwaffe der „Weißen Wölfe“ bei Konterangriffen. Eldor Shomurodov wird versuchen, in der vordersten Linie um den Ball zu kämpfen, Verteidiger zu binden und sich bietende Chancen in Tore zu verwandeln.

In der kolumbianischen Mannschaft wird die größte Gefahr von Luis Díaz, James Rodríguez und Jhon Arias ausgehen. Luis Suárez wird im Zentrum des Angriffs agieren und versuchen, die usbekischen Verteidiger unter ständigem Druck zu halten.

Natürlich sind die in der Presse veröffentlichten Aufstellungen nur Prognosen. Die endgültige Entscheidung werden Fabio Cannavaro und der kolumbianische Cheftrainer kurz vor Spielbeginn treffen. Die körperliche Verfassung der Spieler, die gewählte Taktik gegen den Gegner und die Leistungen in den letzten Trainingseinheiten können die Aufstellung beeinflussen.

Das Spiel Usbekistan gegen Kolumbien beginnt morgen um 07:00 Uhr Taschkenter Zeit. Millionen von Fans erwarten den historischen Zusammenstoß mit Spannung.

Die „Weißen Wölfe“ treffen in ihrem ersten WM-Spiel auf einen starken Gegner. Die Prognosen der Publikationen mögen identisch sein, aber die Antwort wird auf dem Platz liegen.