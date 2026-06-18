Gruppenphase K: 1. Spieltag beendet, Tabelle steht fest

Die Gruppenphase der Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die derzeit auf den Spielfeldern Nordamerikas ausgetragen wird, liefert bereits in den ersten Tagen unerwartete Ergebnisse und intensive Kämpfe. In diesem prestigeträchtigen Mundial, das gemeinsam von den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, sind die Spiele des Gruppens K, die im Fokus von Millionen unserer Landsleute standen, offiziell beendet. Nach den ersten Partien des Quartetts sind die ersten Platzierungen und die Punkteverteilung in der Tabelle bekannt.

Obwohl der Start für unsere Nationalmannschaft misslungen ist, zeigen die allgemeine Lage in der Gruppe und die Punktverluste der Gegner, dass unsere Vertreter immer noch eine hohe Chance haben, in die nächste Runde einzuziehen.

Kolumbien führt, Portugal verliert überraschend Punkte

Das erste unerwartete Ergebnis in diesem Quartett ereignete sich im Spiel des europäischen Giganten. Die portugiesische Nationalmannschaft, einer der Favoriten des Turniers, verpasste den Sieg in einem kompromisslosen Spiel gegen den Vertreter Afrikas – die DR Kongo, und die Begegnung endete mit einem hart erkämpften 1:1 Unentschieden.

Im zweiten Gruppenspiel trat die Nationalmannschaft von Usbekistan, die zum ersten Mal in ihrer Geschichte in der Endrunde einer Weltmeisterschaft antritt, gegen den starken südamerikanischen Vertreter Kolumbien an. Unsere Landsleute kämpften tapfer und erzielten dank eines Tores von Abbosbek Fayzullaev ein historisches Ergebnis, doch letztendlich setzte sich die Erfahrung durch und die „Weißen Wölfe" 1:3 verpassten die Chance.

In der folgenden speziellen Sporttabelle können Sie die offizielle Tabelle der Gruppe K nach dem 1. Spieltag und die Platzierungen der Nationalmannschaften einsehen:

Platz Nationalmannschaften Tordifferenz Gesamtpunkte Aktueller Status 1. Platz • Kolumbien • 3 : 1 (+2) • 3 Punkte • Eindeutiger Gruppenführer 2. Platz • Portugal • 1 : 1 (0) • 1 Punkt • Teilt sich Platz 2-3 mit DR Kongo 3. Platz • DR Kongo • 1 : 1 (0) • 1 Punkt • Gleiche Werte wie Portugal 4. Platz • Usbekistan • 1 : 3 (-2) • 0 Punkte • Außenseiter nach dem ersten Spieltag, aber es gibt noch eine Chance

Wie sehen die nächsten Pläne der Nationalmannschaft aus?

Nach den Spielen des ersten Spieltags hat sich die kolumbianische Nationalmannschaft unter Nestor Lorenzo durch den Sieg mit 3 Punkten als klarer Führender der Gruppe etabliert. Portugal unter der Führung von Ronaldo sowie die DR Kongo belegen mit jeweils einem Punkt die nächsten Plätze. Unsere Vertreter, die bisher keine Punkte sammeln konnten, liegen derzeit auf dem vierten Platz.

Doch das bedeutet noch lange nicht, dass alles vorbei ist. Vor uns liegen noch zwei sehr wichtige und spannende Spiele. Die Schützlinge von Fabio Cannavaro werden am 2. Spieltag gegen die portugiesische Nationalmannschaft in den Ring – beziehungsweise auf den grünen Rasen – steigen. Ein positives Ergebnis in diesem Spiel würde unsere Vertreter zurück in den Kampf bringen.

Abschließendes Fazit der Zamin-Sportkommentatoren: Auch wenn die Tabelle nach dem ersten Spieltag für uns etwas enttäuschend aussieht, gibt das Unentschieden von Portugal uns große Hoffnung. Die „Weißen Wölfe“ haben die Nervosität des Debütspiels überwunden und müssen nun ihre gesamte Aufmerksamkeit darauf richten, den europäischen Giganten zu stoppen. Wir glauben, dass unsere Jungs in den nächsten Spielen Charakter zeigen und die Punkte holen werden, die unsere Fans erwarten. Nicht locker lassen, Jungs, ganz Usbekistan steht hinter euch!

Verfolgen Sie die schnellsten Nachrichten zur Weltmeisterschaft, Änderungen in der Tabelle der Gruppe K und Details zu den nächsten Spielen unserer Nationalmannschaft immer gemeinsam mit uns auf den Zamin-Seiten!