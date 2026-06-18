Die usbekische Nationalmannschaft bestritt ihr erstes Spiel der FIFA Weltmeisterschaft-Gruppenphase gegen Kolumbien.

In der 60. Minute traf Abbosbek Fayzullayev und erzielte damit das erste Tor Usbekistans in der Geschichte der Weltmeisterschaften.

Dieses Tor wurde als bedeutendes Ereignis in der Fußballgeschichte des Landes verzeichnet.

Kolumbien ging zunächst durch Tore von Daniel Muñoz und Luis Díaz in Führung.

Obwohl Fayzullayevs präziser Schuss den Rückstand verkürzte, erzielte Jamington Campas in der Nachspielzeit einen weiteren Treffer.

Letztendlich unterlag die usbekische Nationalmannschaft Kolumbien im ersten Spiel der WM-Gruppenphase mit 1:3.

Das historische Tor von Abbosbek Fayzullayev ist im folgenden Video zu sehen.