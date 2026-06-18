Nestor Lorenzo lobt die Nationalmannschaft von Usbekistan

Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 geht auf der anderen Seite des Ozeans intensiv weiter. Nach dem Spiel zwischen Usbekistan und Kolumbien (1:3) in der ersten Runde der Gruppe K teilten die Vertreter beider Seiten in Pressekonferenzen ihre Gedanken über den harten Kampf auf dem Platz mit. Obwohl das Spiel mit einem Sieg der Südamerikaner endete, erkannte der Trainer der Gegner den Widerstand unserer Vertreter ausdrücklich an.

Der Cheftrainer der kolumbianischen Nationalmannschaft, Nestor Lorenzo, beantwortete nach dem Spiel Fragen von Journalisten und Medienvertretern.

«Bei dieser Weltmeisterschaft gibt es keinen einfachen Gegner»

In einem exklusiven Interview mit dem offiziellen FIFA-Pressedienst betonte der erfahrene Spezialist, dass es im modernen Fußball keine schwachen Teams mehr gibt und man daher jedem Gegner mit Ernsthaftigkeit und Respekt begegnen müsse. Laut Lorenzo hat die usbekische Nationalmannschaft in den letzten Jahren international große Fortschritte gemacht und zeigt einen gehaltvollen Fußball.

— Usbekistan ist eine sehr disziplinierte, taktisch gut organisierte und gefestigte Mannschaft. In ihrem Kader befinden sich hochbegabte Spieler, und sie werden von einem starken Cheftrainer mit internationaler Erfahrung geführt. Das haben wir während des Spiels deutlich gesehen. Die usbekische Nationalmannschaft weiß sehr genau, wie man Fußball spielt, wie man sich verteidigt und wie man angreift, — so äußerte sich der kolumbianische Trainer anerkennend über unsere Vertreter.

Über die folgende offizielle Sportberichterstattung und den Zeitplan können Sie sich detailliert über die Pläne für die nächste Runde in Gruppe K und die zukünftigen Gegner der Teams informieren:

Aktuelles Ergebnis und Status Kolumbiens nächster Schritt Plan von Usbekistan Datum und Spielzeit • Spielstand: Usbekistan 1:3 Kolumbien

• Status: Kolumbien führt die Gruppe mit 3 Punkten an. • Gegner in der 2. Runde: Nationalmannschaft der DR Kongo.

• Ziel: Die Qualifikation für die Play-offs sichern. • Gegner in der 2. Runde: Nationalmannschaft von Portugal.

• Aufgabe: Die ersten Punkte holen. • Tag: 23. Juni (Dienstag)

• Zeit: 20:00 Uhr (Taschkent Zeit)

Ein Überlebenskampf gegen Portugal erwartet uns

Zur Erinnerung: Nach diesem souveränen Sieg verbuchten Nestor Lorenzos Schüler 3 Punkte auf ihrem Konto und übernahmen die deutliche Führung in Gruppe K. In der nächsten Runde des Turniers treten die Südamerikaner gegen den afrikanischen Vertreter, die Nationalmannschaft der DR Kongo, an.

Die von Fabio Cannavaro geführten usbekischen Fußballer müssen ihrerseits das Missgeschick im Debütspiel vergessen und ihre gesamte Aufmerksamkeit auf den bevorstehenden Super-Clash richten. Unsere Vertreter werden am 23. Juni gegen die starke portugiesische Nationalmannschaft unter der Führung der Weltfußball-Legende Cristiano Ronaldo antreten. Wenn man bedenkt, dass die Portugiesen in der ersten Runde ebenfalls gegen Kongo unentschieden spielten und Punkte ließen, wird die Begegnung der 2. Runde zweifellos intensiv und kompromisslos für beide Teams sein.

Abschließende Anmerkung der Zamin-Sportkommentatoren: Solche warmen Worte des gegnerischen Trainers über unsere Nationalmannschaft zeigen, dass unsere Jungs auf dem richtigen Weg sind. Trotz der Niederlage beginnt die Weltfußball-Elite, Usbekistan ernst zu nehmen. Die Aufgabe ist es nun, dieses Können im Spiel gegen Portugal voll auszuspielen und die historischen Punkte zu holen, sich nach denen unser Volk sehnt. Vorwärts, „Weiße Wölfe“, wir glauben an euch!

Verfolgen Sie die heißesten Ereignisse der Weltmeisterschaft, die Meinungen der Trainer und jeden Schritt unserer Nationalmannschaft beim Mundial immer gemeinsam mit uns auf den Zamin-Seiten!