Einer der hellsten Sterne des Frauenfußballs, die Australierin Sam Kerr, steht kurz davor, ihre Karriere in der US-amerikanischen NWSL fortzusetzen. Nach ihrem Abschied vom Londoner Verein Chelsea wird erwartet, dass die erfahrene Spielerin als Free Agent zu Gotham FC wechselt. Dieser Transfer wird nicht nur für die amerikanische Liga, sondern für den gesamten Weltfußball eines der spektakulärsten Ereignisse des Jahres. Dies berichtet Goal.com Bericht meldet.

Laut Goal.com hat die 32-jährige Sam Kerr England nach einer erfolgreichen sechs-einhalbjährigen Zeit verlassen. Bei Chelsea wurde sie zu einer wahren Legende: Mit 116 Toren in 158 Spielen teilt sie den Rekord als beste Torschützin in der Vereinsgeschichte. Ihre letzte Saison in London war ebenfalls glänzend — die Stürmerin erzielte 17 Tore in allen Wettbewerben und traf zum einzigen Tor im Sieg ihrer Mannschaft gegen Manchester United.

Das Ende einer goldenen Ära bei Chelsea

Sam Kerrs Karriere in England war reich an Titeln. Seit ihrem Wechsel im Jahr 2020 gewann sie fünfmal die Women's Super League (WSL), drei FA-Cups und drei League Cups. Ihre Ruhe auf dem Platz und ihre Fähigkeit, in entscheidenden Momenten zu treffen, führten Chelsea in die Riege der stärksten Teams Europas.

Nun kehrt der australische Star in ein ihr bekanntes Umfeld zurück. Laut The Athletic spielte sie von 2015 bis 2017 für Sky Blue FC (heute Gotham FC). Damals bewies sie ihr großes Potenzial mit 28 Toren in 40 Spielen. Dies wird ihr drittes Team in der NWSL sein, nachdem sie zuvor auch für die Chicago Red Stars aktiv war.

Gotham FC: Ein neuer Superclub entsteht

Der amtierende NWSL-Champion Gotham FC agiert auf dem Transfermarkt sehr aktiv, um seinen Titel zu verteidigen. Der Transfer von Sam Kerr bringt dem Verein nicht nur sportlich, sondern auch marketingtechnisch enorme Vorteile. Dort warten alte Bekannte auf sie — die ehemaligen Chelsea-Spielerinnen Jess Carter und Ann-Katrin Berger sowie Guro Reiten, die einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat.

Die Vereinsführung beschränkt sich nicht nur auf die Verstärkung des Kaders. Gotham FC kündigte kürzlich den Bau eines modernen Trainingszentrums im Wert von 35 Millionen Dollar an. Solche Projekte und der professionelle Ansatz unter der Leitung von Yael Averbuch West machen den Club aus New Jersey zum attraktivsten Ziel für die besten Fußballerinnen Europas. Die Verpflichtung von Sam Kerr wird als Kernstück dieses Projekts erwartet.