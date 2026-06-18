Der ehemalige spanische Nationalspieler und Chelsea-Verteidiger Marc Cucurella hat Details zu seinem überraschenden Wechsel zu Real Madrid bekannt gegeben. Trotz seiner Verbindung zur Barcelona-Akademie La Masia erklärte der 27-Jährige, warum er das Angebot des "Königlichen Clubs" annahm. Dieser Transfer war eine Überraschung für die weltweite Fußballöffentlichkeit. Dies berichtete Goal.com Bericht heißt es.

In einem Interview mit El Mundo betonte Cucurella, dass Jose Mourinho eine wichtige Rolle bei diesem Transfer spielte. Berichten zufolge kontaktierte der portugiesische Spezialist den Spieler persönlich, bevor das Geschäft in Höhe von 52 Millionen Pfund abgeschlossen wurde. Mourinho bekundete sein Vertrauen in den Verteidiger und sagte ihm, dass man in Madrid auf ihn warte.

Gespräch mit Mourinho und Transfergeschwindigkeit

Laut Cucurella hob Jose Mourinho im Gespräch die Größe des Madrider Clubs hervor und betonte, dass die Integration in das Team einfach verlaufen würde. "Er sagte mir, dass er sich darauf freue, mit mir zu arbeiten, und dass Real Madrid ein großartiger Club sei. Zudem wünschte er mir viel Erfolg bei der WM 2026 und sagte, wir würden uns in Madrid sehen", so der Fußballer.

Der Transferprozess verlief überraschend schnell. Cucurella gab an, dass alle Verhandlungen und Formalitäten nur anderthalb bis zwei Tage dauerten. Da der Prozess abgeschlossen wurde, während er im Lager der spanischen Nationalmannschaft war, konnte er sich ohne zusätzlichen Druck auf die Weltmeisterschaft konzentrieren.

Barcelona-Vergangenheit und neue Herausforderung

Obwohl er ein Produkt der Barcelona-Jugend ist, gab Cucurella zu, dass es unmöglich war, das Angebot von Real Madrid abzulehnen. Seiner Meinung nach ist es der Traum jedes Fußballers, für den erfolgreichsten Club der Champions-League-Geschichte zu spielen. Der Verteidiger merkte an, dass er seine Entscheidung nicht bereue und ein neues Kapitel in seiner Profikarriere begonnen habe.

"Als Kind habe ich davon geträumt, in großen Teams zu spielen, und Real Madrid ist zweifellos das bedeutendste davon. Ich hoffe, dass die Fans meine Vergangenheit verstehen, da das Leben aus verschiedenen Phasen besteht. Ich möchte hier Titel gewinnen und zum Erfolg des Teams beitragen", fügte Marc Cucurella hinzu.

Dieser Transfer sorgte nicht nur in Spanien, sondern im gesamten europäischen Fußball für großes Aufsehen. Es wird erwartet, dass Cucurella nun unter Jose Mourinho die Defensive von Real Madrid verstärken wird. Madrid verfolgt mit diesem Transfer das Ziel, die Probleme auf der linken Außenverteidigerposition zu lösen.