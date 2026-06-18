Abbosbek Fayzullayev verrät, wem er sein Tor gewidmet hat

Abbosbek Fayzullayev, Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft, gab nach seinem historischen Tor im ersten Spiel der WM-Gruppenphase ein kurzes Interview.

Ein Journalist fragte ihn, wem er das erzielte Tor gewidmet habe.

Fayzullayev antwortete, dass er das Tor in erster Linie seiner Familie und seiner zukünftigen Ehefrau widme.

"Ich widme dieses Tor in erster Linie meiner Familie und meiner zukünftigen Ehefrau", sagte Abbosbek Fayzullayev.

Seine Antwort stieß bei den Fans auf große Begeisterung.