Brasilianische Nationalmannschaft erwartet Rückkehr von Neymar: Danilo spricht über seine Rolle

Brasiliens erfahrener Verteidiger Danilo betonte, wie wichtig die Rückkehr des Hauptstars der Mannschaft, Neymar, ist. Die Abwesenheit des Stürmers, der sich derzeit von einer Verletzung erholt, beeinträchtigt das offensive Potenzial der "Pentacampeones" erheblich. Laut Goal.com hoffen alle im brasilianischen Lager, dass Neymar so schnell wie möglich wieder auf den Platz zurückkehrt. Dies berichtet Goal.com in einem Bericht.

Nachdem die brasilianische Nationalmannschaft zum Auftakt der Weltmeisterschaft 1:1 gegen Marokko spielte, wurde ein deutlicher Mangel an Kreativität im Spiel der Mannschaft sichtbar. Neymar ist aufgrund einer Muskelverletzung, die er im Mai bei Santos erlitt, noch nicht vollständig fit, obwohl er bereits am allgemeinen Gruppentraining teilgenommen hat. Während seine Teamkollegen ihn mit einem traditionellen „Feuergang“ empfingen, möchte der Trainerstab kein Risiko eingehen.

Neymars Einfluss auf dem Platz und Druck auf die Gegner

Laut Danilo versetzt allein Neymars Anwesenheit auf dem Feld die gegnerische Verteidigung in Panik, selbst wenn er kein Tor erzielt. "Wenn man einen Spieler wie Neymar hat, werden die Gegner nervöser und rufen nach Hilfe, um ihn zu stoppen. Während zwei Spieler ihn decken, wird ein anderes Mitglied unseres Teams frei. Das verschafft uns einen großen Vorteil", sagt der Verteidiger.

Derzeit bereitet sich die brasilianische Nationalmannschaft auf das nächste Spiel gegen Haiti vor. Obwohl Neymar mit dem Ball zu trainieren begonnen hat, ist sein Einsatz in diesem Spiel fraglich. Aus Angst vor einem Rückfall planen die Ärzte, den Stürmer schrittweise in die Startelf zurückzuführen.

Gruppensituation und erwartete Spiele

Nach dem Unentschieden gegen Marokko belegt Brasilien den dritten Platz in Gruppe C, was zusätzlichen Druck auf das Team ausübt. Danilo betonte, dass es gefährlich sei, zukünftige Gegner zu unterschätzen, da selbst kleine Teams gelernt haben, sich stark zu verteidigen. Er führte den Widerstand von Kap Verde gegen Spanien als Beispiel an.

"Wir müssen das Spiel taktisch richtig angehen, die Kontrolle übernehmen und gewinnen. Aber über ein sehr hohes Ergebnis nachzudenken, wäre respektlos gegenüber dem Gegner. Wir müssen auf den Platz gehen und alles für das Ergebnis geben", fügte Danilo hinzu. Die brasilianischen Fans glauben, dass Neymars Rückkehr der Mannschaft den fehlenden „Zauber“ zurückgeben wird.