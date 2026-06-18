Milan bietet Borussia Dortmund-Legende für neues Projekt an

Die Führung des italienischen Clubs Milan hat einen geeigneten Kandidaten für die Position des Sportdirektors gefunden, um die im Team begonnene neue Ära erfolgreich umzusetzen. Laut Gazzetta dello Sport zeigen die Verantwortlichen der "rossoneri" ernsthaftes Interesse an dem ehemaligen Borussia Dortmund-Funktionär Sebastian Kehl. Dieser Schritt wird als wichtiger Teil des Aufbaus eines Kaders gesehen, der den taktischen Vorstellungen des neu ernannten Cheftrainers Ruben Amorim entspricht. Dies berichtet Goal.com Bericht meldet.

Nach dem enttäuschenden Auftritt in der letzten Saison hat die Milan-Führung beschlossen, grundlegende Reformen im Sportmanagement durchzuführen. Zunächst wurden Gespräche mit Markus Krösche von Eintracht Frankfurt geführt, doch der deutsche Spezialist zog es vor, in Deutschland zu bleiben. Nun hat sich Clubbesitzer Gerry Cardinale ganz auf Sebastian Kehl konzentriert. Kehl hat über viele Jahre in Deutschland große Erfahrung in der Entdeckung junger Talente und deren Entwicklung auf ein hohes Niveau gesammelt.

Transfers und strategische Pläne

Die italienische Option könnte für Sebastian Kehl zum richtigen Zeitpunkt kommen, da sein erwarteter Wechsel in die englische Premier League unerwartet scheiterte. Berichten zufolge reiste der Spezialist nach London, um Verhandlungen mit Tottenham zu führen, doch die Parteien konnten sich über die künftige strategische Entwicklung des Clubs nicht einigen. Milan ist hingegen bereit, Kehl in Zusammenarbeit mit Ruben Amorim volle Kompetenzen zu übertragen.

Eine der Hauptaufgaben des neuen Sportdirektors wird es sein, die von Ruben Amorim gewünschten Spieler ins San Siro zu holen. Der portugiesische Trainer möchte Stars von Sporting CP in das Team integrieren, die ihm bestens bekannt sind. Insbesondere Mittelfeldspieler Morten Hjulmand und der Offensivspieler Francisco Trincao wurden als Hauptziele auf dem Transfermarkt festgelegt.

Der Kampf um Morten Hjulmand wird sicher nicht einfach sein, da auch Giganten wie Manchester United und Manchester City an dem Spieler interessiert sind. Die Milan-Führung glaubt jedoch, dass die persönlichen Beziehungen von Ruben Amorim zum Spieler in diesem Rennen einen Vorteil verschaffen. Francisco Trincao passt mit seiner taktischen Vielseitigkeit perfekt zu dem innovativen Fußballstil, den Cardinale vorantreibt.

Die Milan-Führung prüft auch Alternativen. Sollte eine Einigung mit Sebastian Kehl nicht zustande kommen, könnte sich der Club an folgende Spezialisten wenden:

Jose Boto — Vertreter von Flamengo, der in Lissabon mit Ruben Amorim zusammengearbeitet hat;

Devin Ozek — ehemaliger Spezialist von Fenerbahce.

Diese Ernennungen sind Teil eines umfassenden Projekts, das darauf abzielt, Milans Position nicht nur in der italienischen Serie A, sondern auch in der Champions League wiederherzustellen. Die Verpflichtung von Sebastian Kehl soll die Transferpolitik des Clubs auf ein professionelleres und effizienteres Niveau heben.