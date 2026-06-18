Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, ausgetragen in den drei großen Ländern Nordamerikas — USA, Kanada und Mexiko, bietet Millionen unserer Landsleute historische Momente. Bekanntlich bestritt die usbekische Nationalmannschaft im Rahmen dieses Mundial ihr erstes offizielles Spiel in ihrer Geschichte. In der 1. Runde der Gruppe K traten unsere Vertreter gegen den starken südamerikanischen Vertreter Kolumbien an und unterlagen mit 1:3.

Nach diesem Debütspiel teilte Wjatscheslaw Koloskow, Ehrenpräsident des Russischen Fußballverbandes (RFU), seine Gedanken über das erste Spiel der usbekischen Fußballer und ihr Potenzial.

In der folgenden analytischen Sporttabelle können Sie die Ansichten des renommierten russischen Experten und den Spielplan der nächsten Spiele unserer Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im Detail einsehen:

Experte und Status Bewertung des Spiels der Nationalmannschaft Nächste Spiele und WM-Finale • Wjatscheslaw Koloskow

(Ehrenpräsident des RFU) • Das Debüt war etwas unglücklich, aber die Spielorganisation war nicht schlecht.

• Im Team wurden gute Möglichkeiten beobachtet. • 23. Juni: Portugal — Usbekistan

• 28. Juni: DR Kongo — Usbekistan

• 19. Juli: Turnierende

"Die Spielorganisation war nicht schlecht, es wird sicherlich Möglichkeiten geben"

Bei der Analyse der ersten Schritte unserer Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft betonte Wjatscheslaw Koloskow, dass man derzeit nicht zu viel Sorglosigkeit zeigen sollte, das Team jedoch Potenzial habe. In einem Interview mit Medienvertretern sagte der Experte:

"Wenn wir die Situation derzeit realistisch bewerten, ist es schwierig, viel zu sagen, da das Debütspiel nicht so erfolgreich war wie erwartet. Die Spieler verloren gegen einen starken Gegner und ließen drei Gegentore zu. Daher gibt es für die Fans momentan keinen Grund zur übermäßigen Freude. Natürlich ergaben sich während des Spiels gute Situationen für die Usbeken, und auch die Spielorganisation auf dem Platz hinterließ keinen schlechten Eindruck. Aber sie haben noch nicht das Niveau erreicht, auf dem man ihnen ein volles 'Vivat' beiflattern lassen kann. Das Wichtigste ist, dass zwei weitere wichtige Spiele vor ihnen liegen und sie sicher bis zum Ende kämpfen werden."

Zwei Überlebenskämpfe und eine historische Chance bevor

Es ist anzumerken, dass trotz des missglückten Starts in der ersten Runde der Gruppenphase die Chance für die unter Fabio Cannavaro geführten 'Weißen Wölfe', ein Play-off-Ticket zu ergattern, noch nicht völlig verloren ist. Unsere Vertreter bestreiten ihr zweites Gruppenspiel am 23. Juni gegen die starke portugiesische Nationalmannschaft, während das letzte entscheidende Spiel der 3. Runde am 28. Juni gegen die Mannschaft der Demokratischen Republik Kongo stattfindet.

Zur Erinnerung: Dieses prestigeträchtigste Sportfest unseres Planeten wird voraussichtlich am 19. Juli dieses Jahres enden und seinen geschickten Sieger ermitteln.

Abschließendes Fazit der Zamin-Sportkommentatoren: Die Worte des erfahrenen Experten Wjatscheslaw Koloskow haben einen wahren Kern — die Nervosität des ersten Spiels hat ihren Tribut gefordert, aber die taktische Formierung und die Disziplin unserer Nationalmannschaft geben Grund, an zukünftige Siege zu glauben. Wir glauben, dass unsere Jungs im Dienstagspiel gegen Portugal unter der Führung von Cristiano Ronaldo echten Willen und usbekische Entschlossenheit zeigen und den Kritikern eine angemessene Antwort geben werden. Vorwärts, Usbekistan, deine Landsleute sind bei dir!

Verfolgen Sie die exklusivsten Analysen der Weltmeisterschaft, die neuesten Einblicke aus dem Lager unserer Nationalmannschaft und das Mundial-Tagebuch immer gemeinsam mit uns auf den Seiten von Zamin!